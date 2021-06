Op de Londense luchthaven Heathrow is een aparte terminal geopend voor passagiers die afkomstig zijn uit rode landen, landen met een groot risico op het coronavirus.

De reizigers die op een rechtstreekse vlucht uit zo'n hoogrisicoland zitten, worden nu door terminal 3 van de luchthaven geleid. Zo gebeurt er geen vermeninging met passagiers uit landen met lager risico.

Op de Britse rode lijst staan 43 landen, maar momenteel zijn rechtstreekse vluchten alleen mogelijk uit enkele ervan, zoals Bangladesh, India, de Filipijnen, Kenia en Pakistan.

Wie in de tien dagen voor aankomst in het Verenigd Koninkrijk in een rood land is geweest, moet elf dagen in een quarantainehotel verblijven. Dat kost 1.750 pond (zowat 2.000 euro).

De beslissing om passagiers uit rode zones te scheiden van de andere reizigers wordt goed onthaald door de vakbond GMB. Die had eerder gewaarschuwd voor "bottlenecks" op de luchthaven, waar mensen lang moesten aanschuiven en waar er een groter risico is op eventuele besmetting. Al benadrukte de luchthaven zelf dat het risico sowieso beperkt was, onder meer door verplichte coronatests vooraf en ventilatie.

Het is de eerste keer dat Terminal 3 wordt geburikt sinds april 2020. Toen was het gebouw gesloten om kosten te besparen, aangezien het aantal reizigers in volle corona-uitbraak gedecimeerd werd.

