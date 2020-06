De Noord-Duitse stad Hannover combineert het beste van twee werelden: het bruisende stadsleven met natuur en rust binnen handbereik. De ideale bestemming voor een citytrip deze zomer.

Wist je dat Hannover maar liefst 20.000 volkstuinen en 45.000 stadsbomen telt? Bovendien is het bos van Eilenriede, gekend als de 'groene long' van Hannover, bijna twee keer zo groot als Central Park in New York. In 2018 won de stad dan ook de Duitse Duurzaamheid Award voor meest duurzame, grote Duitse stad. Voor deze zomer pakt de toeristische dienst bovendien uit met een interessant 'Discover Hannover' arrangement.

Hannover ligt op zo'n 490 km van Brussel, maar vanaf de Duits-Nederlandse grens is het nog zo'n 3 uurtjes rijden. De vlotte verbindingen via de A2 en A7 autosnelwegen, de ruime parkeergelegenheid en het vlot toegankelijke stadscentrum zorgen ervoor dat Hannover dichterbij is dan je denkt. Wie liever met de trein reist staat op 5 uurtjes in het centrum van Hannover. Overstappen doe je in Keulen. Boeken en info via www.b-europe.com. In de stad zorgen bus en metro niet alleen voor snel en milieuvriendelijk vervoer in het centrum, ze brengen je ook in een mum van tijd naar de talrijke groene bestemmingen rondom te stad zoals het Steinhuder Meer en de Deister-heuvels en je kunt zelfs je fiets meenemen.

De Herrenhausen

© Patrick Graf

De Koninklijke Tuinen van Herrenhausen behoren tot de mooiste parken van Europa en kregen in 2015 zelfs de 'European Garden Award'. Het park omvat een aantal historische tuinen en fonteinen en is de ideale plek om tot rust te komen. Zo maakt de "Großer Garten" (Grote Tuin) indruk met zijn barokke ornamenten terwijl de door Niki de Saint Phalle ontworpen grot voor een kleurrijke, moderne toets zorgt. In het park staat duurzaamheid bovendien centraal. Het water uit de Leine wordt gebruikt om de planten water te geven en bladeren worden gecomposteerd en hergebruikt als humus.

Een recreatiemeer in het centrum van de stad: de Maschsee

© Christian Wyrwa

Een van de meest populaire recreatiegebieden van Hannover is het kunstmatige Maschsee meer. Het is de ideale locatie voor watersporters, want je kunt er niet alleen zwemmen maar ook zeilen, roeien, waterfietsen of surfen. In de buurt van het Sprengel Museum vind je een zeil- en jachtschool waar je boten kunt huren en aan de overkant van het meer zijn er verschillende kano- en peddelclubs. Verder nodigt de Maschsee ook uit om te wandelen, fietsen of joggen over het zes kilometerlange pad langs het meer. Onderweg zijn er tal van biertuinen, cafés en restaurants voor een leuke stop.

Het grootste stadsbos van Europa: Eilenriede

© Christian Wyrwa

Met een oppervlakte van zo'n 640 hectare is Eilenriede het grootste bos in het hart van een Europese stad. Het overtroeft zelfs het Londense Hyde Park en het Parijse Bois de Boulogne. Het bos heeft een uitgebreid netwerk aan wandelpaden met onderweg verschillende speeltuinen en bankjes. Ook kun je er heerlijk zonnebaden bij de meren of picknicken op de grasvelden. De Eilenriede wordt bovendien volgens strikte ecologische regels beheerd en draagt zelfs het FSC-keurmerk voor duurzame bosbouw.

Strandsfeer op de oevers van de rivieren: Leine en Ihme

© Christian Wyrwa

Ook de rivieren Leine en Ihme brengen de natuur binnen in het centrum van de stad. Op de oevers aan de samenvloeiing van de Ihme en de Leine kun je bij strandbar Strandleben lekker ontspannen op comfortabele ligstoelen. Liever wat actiever? Dan kun je er standup paddleboards huren of kiezen voor een kanotocht.

Het grootste meer in Noordwest-Duitsland: het Steinhuder meer

© Getty Images/iStockphoto

Op zo'n 30 kilometer buiten Hannover vind je Steinhuder meer, het grootste meer van Noordwest-Duitsland. Met een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante kilometer is het de perfecte locatie voor verschillende watersporten. Zo kun je er zelfs kitesurfen. Bovendien is het meer omgeven door prachtige natuur met uitgestrekte heidevelden, een mystiek elzenbos en het natuurgebied Meerbruchwiesen.

Freeriden, downhillen of wandelen: Deister

© Christian Wyrwa

Voor wandelaars en fietsers zijn de Deister heuvels ten zuidwesten van Hannover een groen paradijs om ontdekt te worden. Mountainbikers kunnen zich er helemaal laten gaan en genieten van legale freeride-trajecten, uitdagende downhill-trails of de BMX-baan. Verder vind je er de Deisterkreisel. Het bewegwijzerde fiets- en wandelpad is ruim 80 kilometer lang en verbindt de nabijgelegen dorpjes. De route is opgedeeld in vier deeltrajecten tussen de 15 en 25 kilometer. Onderweg kijk je uit over de uitgestrekte vlaktes en vind je leuke picknickplekken en rustieke restaurantjes om tot rust te komen.

Een DIY-stadsroute: de rode lijn

Ook om de hoogtepunten van de stad te ontdekken, heeft Hannover de ideale oplossing in Coronatijden. Doorheen de stad slingert een rode lijn van iets meer dan 4 kilometer die je langs de bekendste bezienswaardigheden voert. Zo kun je rustig met je bubbel en op eigen tempo de stad verkennen. De rode lijn brengt je onder meer naar het nieuwe Stadhuis, de oude stadskern en de kleurrijke Nanas van kunstenares Niki de Saint Phalle.

Het Discover Hannover arrangement

De toeristische dienst van Hannover creëerde bovendien ook een speciaal citytrippakket waarbij je zelf kiest hoe je de groene stad wil ontdekken. Het arrangement bestaat uit een overnachting inclusief ontbijt in een drie- of viersterrenhotel, een HannoverCard voor twee dagen inclusief kortingen bij attracties en gratis gebruik van het openbaar vervoer, informatiebrochures en een activiteit naar keuze. Zo kun je kiezen uit tickets voor de Hannover Adventure Zoo of de koninklijke tuinen, een kanotocht op de Leine, Stand-up Paddling en veel meer. Vervoer van en naar Hannover is niet inbegrepen in het pakket. Alle info vind je hier.

Maatregelen Covid-19 Ook de grenzen met Duitsland zijn opnieuw open sinds 15 juni. De specifieke coronamaatregelen verschillen per deelstaat, maar een aantal maatregelen gelden voor heel Duitsland. Zo zijn mondmaskers verplicht in winkels en op het openbaar vervoer. Net als in België zijn ook de horeca, musea en dierentuinen weer geopend met de nodige social distancing maatregelen. Verder zijn kleinere openluchtevenementen met maximaal 200 bezoekers reeds toegestaan en de komende weken zullen grotere bijeenkomsten ook mogelijk zijn.

