Nog op zoek naar een activiteit in eigen land? Precies 125 jaar geleden ontvingen de Grotten van Han de eerste toeristen . Het is daarmee een van de oudste attracties van België. Het geo- en wildpark kreeg de laatste jaren een nieuw elan.

Even terug in de tijd. In 1856 kocht baron Edouard de Spandl, een grondbezitter uit de streek met een passie voor natuur en archeologie de prehistorische grotten. Na zijn dood, richtten zijn kinderen in 1895 de Societé Anonyme Grottes de Han-sur-Lesse op. op met als bedoeling van de grotten een toeristische attractie te maken. Meer dan een eeuw later is het familiebedrijf nog altijd eigenaar en exploitant. En CEO Brigitte Malou een verre nazaat van Edouard de Spandl. Het park eert deze zomer zijn pioniers met een kleine tentoonstelling. Ze toont vooral reclameaffiches die destijds bezoekers moesten verleiden naar Han-sur-Lesse te komen. Zo pakte men 100 jaar geleden uit met het feit dat de grot elektrisch verlicht werd.

Ledverlichting en videomapping

Ondertussen heeft elke Belg wel een herinnering aan de Grotten van Han en de kans is groot dat dat een schoolreis was. Maar de prehistorische grotten en het in 1970 aangelegde Wildpark, samen 250 hectaren bos en vallei, zijn de jongste jaren aangepast aan de hedendaagse bezoeker en een herontdekking waard. Zo kregen de grotten ledverlichting die de natuurlijke vormen en kleuren beter doen uitkomen, hebben er spektakels met videomapping plaats en kan je er sinds twee jaar logeren in heuse boomtenten, een gigantisch succes. De archeologische vondsten uit de grot zijn te bewonderen in het Prehistohan. Enkele jaren geleden werd aan het Wildpark een 6 kilometer lang wandelpad toegevoegd en dit jaar is er langsheen het volledige wandeltraject een houten kinderspeelparcours geopend.

Het mysterie blijft

Onze troeven? Ons Wildpark onderscheidt zich van een zoo omdat we ons beperkt hebben tot Europese diersoorten, zoals de bruine beer, de Europese bizon, elanden, marmotten of wolven", zegt woordvoerster Kim de Lescluze. Daardoor hoeven we geen biotoop na te bootsen. De dieren kunnen hier gewoon in hun natuurlijke omgeving leven. We werken ook mee aan projecten om dieren opnieuw in het wild uit te zetten.

En uiteraard de miljoenen jaren oude grotten waardoor de Lesse stroomt. Ze intrigeren mensen al eeuwenlang, zegt de Lescluze. "Dat verandert niet. Met hun donkere gangen, indrukwekkende zalen en sierlijke druipstenen fascineren ze en roepen mysterie op. Het is als het ware een bezoek aan middenaarde. We eindigen een rondleiding trouwens nog altijd met een kanonschot, een gewoonte om de boze geesten te verdrijven."

Domein van de Grotten van Han. Info: https://grotte-de-han.be

