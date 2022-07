Op woensdagavond 13 juli is er opnieuw een supermaan, een volle maan die groter en helderder lijkt dan normaal. Door de gunstige weersomstandigheden is er een grote kans dat het verschijnsel duidelijk te zien zal zijn. Dat meldt het weerplatform Meteovista maandag.

Een supermaan is een volle maan die 7 procent groter en 14 procent helderder lijkt dan een "gewone" vollemaan. Dat komt omdat de maan dichter bij de aarde staat. De afstand tussen de aarde en de maan is namelijk niet altijd even groot, aangezien de maan niet in een cirkel maar wel in een ellips om onze planeet draait.

De maan zal woensdag om 20.38 uur het dichtst bij de aarde staan, maar hij zal dan nog niet zichtbaar zijn. Pas om 22.30 uur komt de maan op, om donderdagochtend om 04.21 uur weer onder te gaan, zo meldt Meteovista. De kans is groot dat het tweede deel van de avond en nacht met helder weer verlopen. De kans op een volledig bewolkte hemel is minder dan 20 procent.

Een supermaan in juli wordt ook wel een "supergraanmaan" genoemd, omdat in deze periode van het jaar de eerste graansoorten geoogst kunnen worden. Het is overigens de tweede supermaan op rij. In juni was ook al sprake van een supermaan, ook wel de superaardbeienmaan genoemd.

Een supermaan is een volle maan die 7 procent groter en 14 procent helderder lijkt dan een "gewone" vollemaan. Dat komt omdat de maan dichter bij de aarde staat. De afstand tussen de aarde en de maan is namelijk niet altijd even groot, aangezien de maan niet in een cirkel maar wel in een ellips om onze planeet draait. De maan zal woensdag om 20.38 uur het dichtst bij de aarde staan, maar hij zal dan nog niet zichtbaar zijn. Pas om 22.30 uur komt de maan op, om donderdagochtend om 04.21 uur weer onder te gaan, zo meldt Meteovista. De kans is groot dat het tweede deel van de avond en nacht met helder weer verlopen. De kans op een volledig bewolkte hemel is minder dan 20 procent. Een supermaan in juli wordt ook wel een "supergraanmaan" genoemd, omdat in deze periode van het jaar de eerste graansoorten geoogst kunnen worden. Het is overigens de tweede supermaan op rij. In juni was ook al sprake van een supermaan, ook wel de superaardbeienmaan genoemd.