'Lange reis' betekent safari in het Swahili. We denken dan aan Afrikaanse wildparken en de Big 5. Maar je reis kan ook veel korter. En veel dichterbij. Met het boek 'Op safari in eigen land' start je een leuke en boeiende zoektocht naar grote en kleine beestjes in je buurt.

Martijn Wauters is vader van twee dochters. En zoals zovele vaders zocht hij een manier om zijn kroost 'naar buiten te krijgen'. Eens weg van smartphones, games en tablets. De natuur in! Maar wandelen, dat is zo saai! (wie heeft dit argument zelf nooit gebruikt tegen zijn ouders?). De oplossing lag voor de hand: de wandeling moest wat gepimpt worden. Het meeste succes had Martijn met het spelletje 'Op safari'. Zijn dochters kregen een vel papier mee met 5 dieren op die ze moesten zoeken. Hij begon met de meest vertrouwde: een hond, een kat, een koe, een kip, en een ezel. Maar al gauw werd het lijstje uitgebreid en werd de zoektocht wat moeilijker. Vind maar eens een zwart schaap, een paling of een fret.

Onze eigen Big Five

De term 'Big Five' slaat trouwens niet op de grootte van de dieren, maar op het feit dat ze het moeilijkst te spotten zijn. In Afrika zijn dat de olifant, de leeuw, het luipaard, de neushoorn en de buffel. Onze eigen 'Grote Vijf' zijn: de uil, de zwarte zwaan, de meerval , de otter en de adder.

Gezocht en gevonden

Beestjes spotten in de buurt kan dus een hele uitdaging worden. Een prima idee voor een zomerse activiteit met je kleinkinderen. Het boek 'Op safari in eigen land' geeft je inspiratie. Je krijgt telkens een afbeelding van het dier (hoe ziet een aalschover eruit?) en een aantal weetjes over het beestje in kwestie. Bij elk gevonden dier voorziet het boek in een plekje waar je kan noteren hoe, waar en wanneer je het gevonden hebt. Leuk en leerrijk!

Martijn Wauters - Op safari in eigen land - Borgerhoff & Lamberigts - 22,99 euro - isbn 97899089319869.