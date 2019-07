Het is niet voor iedereen eenvoudig om op deze dagen een koele plek te vinden. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België dragen een steentje bij en openen gratis hun gekoelde zalen voor 65-plussers.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zetten tot en met vrijdag door de uitzonderlijke hitte gratis hun deuren open voor bezoekers ouder dan 65 jaar. 'Het nationale erfgoed deelt graag zijn zalen met airconditioning met de senioren', klinkt het in een persbericht.

Het aanbod geldt voor alle musea (Old Masters Museum, Fin-de-Siècle Museum et Magritte Museum) en voor de tijdelijke tentoonstellingen (Wim Delvoye, Agnès Guillaume en Thomas Lerooy).

En ook het Antoine Wiertz en het Constantin Meunier Museum in Elsene zijn een oase van rust en frisheid, klinkt het. De toegang in die musea is gratis voor iedereen.