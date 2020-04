Ook de kruiswoordpuzzelmakers van Plus Puzzels moeten verplicht in hun kot blijven. Maar dat maakt hen niet minder werklustig en creatief! Speciaal voor u maakten ze een gratis bundel met een hele reeks afdrukbare kruiswoordpuzzels.

Wim De Weerdt, de man die elke maand onze Puzzel mee en Win-puzzel aanlevert, sloeg de handen in elkaar met enkele collega's kruiswoordpuzzelmakers. Want wat is er nu leuker dan een kruiswoordpuzzel oplossen om even het ritme van de dag - thuis lijkt de ene dag al meer op de andere dan wanneer je wel de deur uit kan - te doorbreken, lekker te ontspannen en alle ellende die ons momenteel in overdosis overrompelt te vergeten. Bovendien is het niet zomaar ontspanning, je traint er ook je geheugen mee!

Voor deze puzzels heb je helemaal geen gesofisticeerd computerprogramma nodig!Je downloadt gewoon het bestand door hier te klikken (16 pagina's), print het af... en puzzelen maar! Kruiswoordraadsels, Zweedse puzzels, cryptogrammen,... het zit er allemaal tussen.

Op de blog van Wim vind je onder de titel Puzzelen in tijden corona trouwens ook nog een eerder bundeltje puzzels en een bundel sudoku's die je op deze manier kan downloaden en afprinten.Veel plezier!

Wim De Weerdt, de man die elke maand onze Puzzel mee en Win-puzzel aanlevert, sloeg de handen in elkaar met enkele collega's kruiswoordpuzzelmakers. Want wat is er nu leuker dan een kruiswoordpuzzel oplossen om even het ritme van de dag - thuis lijkt de ene dag al meer op de andere dan wanneer je wel de deur uit kan - te doorbreken, lekker te ontspannen en alle ellende die ons momenteel in overdosis overrompelt te vergeten. Bovendien is het niet zomaar ontspanning, je traint er ook je geheugen mee!Voor deze puzzels heb je helemaal geen gesofisticeerd computerprogramma nodig!Je downloadt gewoon het bestand door hier te klikken (16 pagina's), print het af... en puzzelen maar! Kruiswoordraadsels, Zweedse puzzels, cryptogrammen,... het zit er allemaal tussen.Op de blog van Wim vind je onder de titel Puzzelen in tijden corona trouwens ook nog een eerder bundeltje puzzels en een bundel sudoku's die je op deze manier kan downloaden en afprinten.Veel plezier!