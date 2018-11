Gezinsuitbreiding in Zoo Antwerpen en Planckendael

In Zoo Planckendael kregen de twee jonge merries Luisa en Nele vorig jaar gezelschap van jonge hengst André. Planckendael start zo een nieuwe bloedlijn op in het stamboek met de geboorte op 17 november 2018 van het veulentje van jonge mama Luisa als eerste resultaat. Ook Nele heeft voor het eerst een bolle buik.

Het veulentje is een hengstje en zal Tamu heten, wat lief betekent. Vanwege het weer zijn moeder en jong nu nog meestal in de warme stal. Als de zon schijnt en het niet vriest, mogen ze al voor enkele uren buiten.

De kudde bestond tot voor kort uit vier merries, met de oudere Fanny (26) en Asra (24) en de twee jonge kweekdames Luisa en Nele van zeven jaar. Jonge André van zes jaar is de kweekhengst van dienst. Hij kwam vorig jaar uit Salzburg naar Planckendael. In totaal wonen er in Zoo Planckendael nu zes grévyzebra's op de Afrikaanse savanne naast de giraffen.

Zebraweetjes Elke zebra heeft een uniek streepjespatroon op de billen, even uniek als onze vingerafdruk.

Grévyzebra's zijn vrij koppig en onstuimig van karakter.

Ze hebben de grootste oren en schoft en de dunste strepen van de drie zebrasoorten.

En wist je dat zebra's vijf dagen zonder water kunnen?

In Zuid-Ethiopië en Noord-Kenia zijn er nog ongeveer 2 800 grévyzebra's over. In 30 jaar tijd is hun aantal met 80% verminderd

Babygorilla

In Zoo Antwerpen is gisteren vrouwtjesgorilla Mayani bevallen van een gezonde baby. Ze lijkt haar moederrol heel goed te vervullen. Ze houdt het kleintje dicht tegen zich aangedrukt ter hoogte van haar tepels, precies zoals het hoort. Mayani (17) heeft zich al bewezen als moeder, dit is haar tweede baby.

De bevalling gebeurde 's nachts, in alle rust. "Gisterochtend kwamen we toe en Mayani begroette ons. Ik dacht: heeft ze nu iets vast? Toen zag ik een piepklein handje", aldus verzorger Julie. De verzorgers hadden verwacht dat het kleintje half december geboren zou worden, gerekend vanaf de laatst waargenomen paring met zilverrug Matadi. "Maar ja, wat er achter het hoekje gebeurt als wij niet kijken, weten we natuurlijk niet."

De gorillagroep reageert heel rustig en ontspannen. Mayani klimt al op haar gemak door haar verblijf en knabbelt aan haar groenten. Het is belangrijk dat ze rustig en ontspannen is om de melkproductie goed op gang te laten komen. Julie: "We hebben het tongetje van de baby al gezien bij drinkpogingen en ze houdt het kleintje in de juiste positie, dus we vermoeden dat het drinkt." Het is belangrijk dat Mayani zich een goede moeder toont, ook als voorbeeld voor Mambele, het andere kweekvrouwtje in de groep. Mensapen leren moederschap van elkaar. Mambele is heel erg geïnteresseerd in moeder en kind. Ze zit er letterlijk met haar neus bovenop. Vader Matadi blijft in de buurt van Mayani. Ook Amahoro geeft een heel rustige indruk. Net als vader Matadi zijn de twee vrouwen westelijke laaglandgorilla's.