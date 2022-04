We hebben geen 4 maar 6 jaar moeten wachten op de 36ste editie van het Gentse bloemenfestival, maar dat kan de pret alleen maar vergroten. Onder het thema "Mijn paradijs, een wereldse tuin" staan tentoonstellingen, workshops en zelfs gastronomische wandelingen en proeverijen op het programma.

Het beroemde schilderij "Het Lam Gods" van de gebroeders Van Eyck vormt de inspiratiebron voor deze editie. Het centrale paneel toont een paradijselijke middeleeuwse tuin vol symboliek. Het is een weelderig decor van wereldse planten en bloemen! De kleuren van het werk komen tijdens Floraliën tot bloei in feeërieke spektakels. De Vlaamse sierteelt- en groensector brengt dit artistiek hoogtepunt van de Vlaamse schilderkunst in deze iconische Floraliënhal tot leven met Vlaamse bloemen, planten, struiken en bomen in al hun vormen, kleuren en geuren.

Het thema is ook geïnspireerd op een gravure van de tuin van de Gentse bisschop Triest (16de-17de eeuw), met een duidelijk afgescheiden nutstuin en lusttuin. In de tuinen staan zowel inheemse als uitheemse nuts- en sierplanten.

Bloemen en planten zullen uiteraard centraal staan. De organisatie wil zowel jong als oud met een hart voor bloemen en planten samenbrengen en kennis daarover verzamelen en delen. Tien dagen lang zal Gent een dynamische, groene en bloeiende omgeving bieden, waar de de tuinbouwsector het beste van zichzelf geeft

Het Gentse Citadelpark © G.F.

Een unieke kans voor de bezoekers om de nieuwe trends en laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, onderzoek en innovatie te ontdekken. Het Citadelpark is het grootste park en de groene long van Gent. Ontdek op deze site welke symbolische betekenissen bloemen en planten al jaren hebben. In verschillende green- en conceptrooms kan je al jouw zintuigen aan het werk zetten om bloemen en planten te (her)ontdekken. Voorts gaan Floraliën terug door in de vertrouwde gebouwen van ICC, de Floraliënhal en het Kuipke.

Bloemen op het menu

Naast de eigenlijke Floraliën zijn er nog tal van nevenactiviteiten in Gent. Om de Floraliën ook te laten (be)leven en proeven in de stad organiseert de stad Gent - samen met middenstandsorganisatie PuurGent, Historische Huizen Gent en de lokale handel en horeca - verschillende activiteiten in de binnenstad. Alle deelnemende etablissementen zijn herkenbaar aan een florale raamtekening in het thema van de Floraliën 2022. Ook patissiers, chocolatiers, ijsmakers en brouwers bieden unieke creaties aan om te proeven langs een route door de stad.

Meerdere Gentse restaurants bieden tot zondag 8 mei hun eigen Floraliën-menu aan: zo serveren Alix, Pakhuis en Kruidtuin een degustatiemenu waarbij in elk gerecht een florale link wordt gelegd, terwijl Restaurant Mokja op 30 april en 1 mei een Koreaans pop-upweekend organiseert met een speciaal menu met eetbare bloemen en wilde kruiden.

Stadspaleis van de familie d'Hane Steenhuyse © G.F/Marthe Hoet

De majestueuze woning van de adellijke familie d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat wordt, van 29 april t/m 8 mei, omgetoverd tot een waar bloemenparadijs. De trappenzaal en omliggende vertrekken worden ingekleed door een bloemendecorateur, Gentse floristen en telers. Een uniek (en gratis) spektakel voor jong en oud!

Floraliën, ingang via ICC Gent, 2 Familie Van Rysselberghedreef, Gent. Van vrijdag 29 april tot zondag 8 mei 2022, van 8u tot 18u. Info: floraliën.be

