Gent Festival van Vlaanderen start zaterdag in het teken van Macht

De Nederlandse muzikant en dirigent Ton Koopman maakt zijn opwachting in Gent voor het openingsconcert met de 'Hohe Messe' van Bach. Ook violiste Patricia Kopatchinskaja, pianist Jan Lisiecki, Josse De Pauw en het Antonio Andrade Flamenco Ballet worden verwacht.

'Distortion, a Hymn to Liberty' brengt Dirk Brossé, Jef Neve en Frederik Sioen samen voor een vredeshymne. De concerten vinden onder meer plaats in de Floraliënhal in het Citadelpark, de Sint-Baafskathedraal en Muziekcentrum De Bijloke.

"Via de muziek willen we Macht in al zijn vormen ontdekken en ontleden. Hoe worden kunstenaars gestuurd in hun denken en creëren? En hoe worden wij, in de concertzaal, op onze beurt daardoor beïnvloed? ... ", zegt directeur Veerle Simoens over het thema.

Voorts plant OdeGand nu zaterdag meer dan 60 concerten op meer dan 15 locaties in de Gentse binnenstad. Bezoekers kunnen met bootjes van locatie naar locatie trekken. Afsluiten doen drumster Isolde Lasoen en haar band en nadien het koor BeVocaL voor het slotspektakel op de Gras- en Korenlei. De twee krijgen onder meer de steun van de Belgische Kamerfilharmonie Casco Phil.

Zondag 23 september staat Parklife op het programma.

Meer info en tickets via www.gentfestival.be, www.odegand.gent en www.parklife.gent. Sommige concerten zijn reeds uitverkocht.