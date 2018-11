Geniet van de herfst: download de bosgids

Natuurpunt beheert ruim 7.000 hectare bos. Hoog tijd om deze herfst de mooiste plekjes in de schijnwerper te plaatsen. In welke bossen kan je nog verdwalen? Welke bomen vind je in een bos? En wie leeft er diep verscholen in, op of onder de bomen? Dat lees je in onze Bosgids.

Vraag nu je gratis exemplaar aan