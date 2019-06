Op 6 én 7 juli strijkt de tourkaravaan in Brussel neer. Het is deze zomer dan ook precies 50 jaar geleden dat Eddy Merckx zijn eerste Ronde van Frankrijk won. Voor de gelegenheid showt wielermuseum KOERS 51 gele truien en het verhaal erachter.

51, dat is het rugnummer van Eddy Merckx tijdens die legendarische Tour in 1969. De Kannibaal verpulverde de tegenstand en finishte op de Champs-Elysées met meer dan 17 minuten voorsprong op de nummer 2 van het klassement. Een van de gele truien die hij toen droeg, kan je - in gerestaureerde versie - gaan bekijken in wielermuseum KOERS in Roeselare.

Virtuele expo

Nog 50 andere gele truidragers leenden hun exemplaar uit aan KOERS. De oudste is die van Nederlander Wout Wagtmans uit 1954. De meest recente is die van Welshman Geraint Thomas, de wat onverwachte winnaar van 2018. Maar na Merckx reden nog heel wat andere Belgen minstens één dag in het geel rond. Philippe Gilbert, Tom Boonen, Marc Wouters, Freddy Maertens, Ludo Peeters,... hebben allemaal hard gevochten voor hùn gele truitje. Je kan de wollen, katoenen en polyester gilets tot 30/7 life gaan bekijken in het museum of virtueel bewonderen op de website(merckx.koersmuseum.be). Met een 360° foto en het verhaal achter de trui komen het bloed, zweet en tranen van de tourrenners weer tot leven.

www.koersmuseum.be

Meer Tour de Merckx

De expo in KOERS is niet het enige evenement dat aandacht schenkt aan de Ronde van Frankrijk en Eddy Merckx. Een overzichtje:

Van 4 tot en met 7/7. Fan Park op het De Brouckèreplein (animatie, spelletjes en workshops). www.brussel.be/tourdefrance2019

Do 4 juli. Voorstelling van de ploegen van de Tour de France 2019 op de Grote Markt, Brussel (met optocht van de ploegen in het centrum van 17u15 tot 19u45). www.brusselsgranddepart.com

Tot 25/8. Cycling Legends. Een expo over de geschiedenis van de wielersport en 100 jaar Belgische wielerhelden. Autoworld, Brussel. 5 euro. www.autoworld.be

Tot 1/9. Jef Geys, de Tour de France 1969 van Eddy Merckx. Bozar, Brussel. Gratis. www.bozar.be

Tot 30/7. West-Vlaanderen in/en de Tour. Fransmansmuseum, Koekelare. 2 euro. www.toerismekoekelare.be

Op 30/6. BK Yellow Ride. Recordpoging zo veel mogelijk wielrenners in gele trui op hetzelfde moment op hetzelfde parcours. Gent. www.bkgent2019.be