Geef een egel in je tuin een warm welkom

Op de buiten, maar soms ook in de stad, is de kans groot dat je één dezer dagen bezoek krijgt van een egeltje dat op zoek is naar een winterslaapplaats. Want dat is wat deze diertjes doen, net voor de winterkou zijn intrede doet. Als je wil dat het egeltje blijft, help het dan aan een plek om te overwinteren. Moeilijk is dat niet.

