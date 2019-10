Het Gallo-Romeins in Tongeren neemt je bijna 2000 jaar terug mee in de tijd naar Dacia, het verre verleden van Roemenië. De expo maakt deel uit van Europalia 2019, dat het Oost-Europese land in de kijker zet.

In 106 na Christus trekt de Romeinse keizer Trajanus de Donau over. Na een bloedige oorlog voegen de Romeinen een nieuw gebied toe aan hun immense Rijk: een groot stuk van het huidige Roemenië. Ze noemen de nieuwe provincie Dacia. Een afbeelding van de Dacische oorlogen kan je nog altijd zien op de zuil van Trajanus in Rome. De Romeinen, die tot 271 na Christus het gebied beheersten, vormen het startpunt van de tentoonstelling.

Kruispunt van culturen

"We starten met de Romeinen omdat we het meest met de Romeinse cultuur vertrouwd zijn", zegt Bart Distelmans, directeur van het Gallo-Romeins museum. "Vandaar gaan we terug in de tijd tot 650 voor Christus om de zes culturen te ontdekken die Dacia voor de komst van de Romeinen bevolkten. Want ook al zien wij Roemenië als een verre uithoek van Europa, eigenlijk ligt het heel centraal. Roemenië vormt al van in de oudheid een kruispunt tussen Azie, de mediterrane wereld en West-Europa. Rond die verschillende culturen is de tentoonstelling opgebouwd. De Romeinen, Daciërs, Grieken, Kelten, Geten en Scythen krijgen elk een zaal met objecten die representatief zijn. Ze worden uitgelicht in een eigentijds decor, tegen de achtergrond van filmprojecties met Roemeense landschappen en archeologische sites.

Munt Dacia Felix © Koninklijke Bibliotheek van België

De tentoonstelling opent met een muntstuk uit de Romeinse tijd. "Dacia Felix" staat erop. Wat zoveel betekent als "Gelukkig, welvarend Dacia". Het ging dan ook om een rijk land, waar zich veel goud en zout bevond, kostbaar in de oude wereld. Een ander topstuk uit de Romeinse tijd is de monumentale buste van Trajanus, een bruikleen uit Vaticaanstad. Het goud en zilver van de Daciërs en de Geten vormen dan weer een ware schatkamer van zilver en goud. Indrukwekkend zijn 4 gouden armbanden van elk één kilo zwaar, een gouden helm en dito diadeem en de rituele giethoorn die je op de affiche van de expo ziet. De meeste objecten komen uit het Nationaal Roemeens museum in Boekarest. Wist je trouwens dat de naam 'Roemenen' nog altijd verwijst naar de Romeinen? En ook het Roemeens heeft als basis het Latijn.