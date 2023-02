Op 4 februari slaan Stichting tegen Kanker en de bioscoopsector de handen in elkaar voor de solidariteitsactie "1 TICKET voor het leven". Deze actie nodigt iedereen uit om die dag naar de bioscoop te gaan om de strijd tegen kanker te ondersteunen. Voor elk verkocht ticket in de deelnemende bioscopen voor die dag, wordt 1 euro geschonken aan Stichting tegen Kanker.

Statistieken van Stichting Kankerregister tonen aan dat de strijd tegen kanker in België gemiddeld één persoon per 90 minuten redt. Dat is de gemiddelde duur van een film. In samenwerking met Film Matters (de Belgische Vereniging van Filmdistributeurs) en de Federatie van Cinema's van België (FCB) lanceert Stichting tegen Kanker daarom de actie "1 TICKET voor het leven" om geld in te zamelen om kanker en de gevolgen ervan te bestrijden.

De drie partners nodigen iedereen uit om op zaterdag 4 februari, Wereldkankerdag, een bijdrage te leveren door simpelweg naar de bioscoop te gaan om er een film naar keuze bij te wonen in een van de 65 deelnemende bioscopen. Voor elk verkocht ticket om op die dag een film te bekijken, wordt 1 euro geschonken aan Stichting tegen Kanker. De Stichting heeft als missie kankeronderzoek te financieren, iedereen in België te sensibiliseren met preventieboodschappen en mensen met kanker en hun naasten bij te staan.

Hoe deelnemen?

Alle informatie en de deelnemende bioscopen zijn te vinden op de website www.1ticketvoorhetleven.be. Ga op 4 februari naar uw favoriete bioscoop en koop een ticket voor de film van uw keuze, 1 euro gaat rechtstreeks naar wetenschappelijk onderzoek tegen kanker en projecten die bijdragen aan het welzijn van patiënten.

