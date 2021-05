Tijdens het weekend van 22 en 23 mei organiseert Plantentuin Meise een #HOMEsafari waarbij je alles leert over de natuur in en rondom jouw huis.

Biodiversiteit vind je overal, ook in en rond je huis: het 'on'kruid in je tuin, de bijtjes die rond je balkonbloemen zoemen en de spinnen die zich verstoppen op je zolder. Maar ken je deze medebewoners wel écht? Neem deel aan deze #HOMEsafari en help mee aan het op kaart zetten van de biodiversiteit van België tijdens de internationale week van de biodiversiteit.

© Plantentuin Meise

Jouw missie is om zoveel mogelijk soorten wilde planten en dieren in en rondom je huis te identificeren, het hele weekend van 22 & 23 mei, 48 uur speurplezier voor jong en oud! En hiervoor hoef je geen ervaren natuurspecialist te zijn. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone en de app ObsIdentify zodat artificiële intelligentie het identificatiewerk voor jou doet.

Meer informatie en de linkjes naar de app vind je op de website home-safari.be

Biodiversiteit vind je overal, ook in en rond je huis: het 'on'kruid in je tuin, de bijtjes die rond je balkonbloemen zoemen en de spinnen die zich verstoppen op je zolder. Maar ken je deze medebewoners wel écht? Neem deel aan deze #HOMEsafari en help mee aan het op kaart zetten van de biodiversiteit van België tijdens de internationale week van de biodiversiteit.Jouw missie is om zoveel mogelijk soorten wilde planten en dieren in en rondom je huis te identificeren, het hele weekend van 22 & 23 mei, 48 uur speurplezier voor jong en oud! En hiervoor hoef je geen ervaren natuurspecialist te zijn. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone en de app ObsIdentify zodat artificiële intelligentie het identificatiewerk voor jou doet.