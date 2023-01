Uit recent onderzoek blijkt dat in België brood een van de meest verspilde voedselitems is. Philadelphia, gekend om zijn zuivelspreads, lanceert het project De Broodwinners om deze verspilling tegen te gaan door van iets ouder brood heerlijke croques te maken. Enkele recepten.

Brood is bij Belgen een populair ingrediënt dat ze steeds in huis hebben, maar het wordt ook het vaakst weggegooid.

In Vlaanderen wordt brood (54%), aardappelen (46,4%) en rijst (41,6%) het vaakst weggegooid. In Wallonië is dat rijst (50,4%), brood (45,4%) en aardappelen (40,2%)*. *Day One, Foodwaste in Belgium, august 2022

Brood van een paar dagen oud is vaak lekkerder als je het roostert of grillt. Philadelphia biedt daarom tal van leuke recepten om je brood om te toveren tot een lekkere croque. Zo hoef je 'oud' brood niet weg te gooien, ga je verspilling tegen en spaar je enkele centjes uit.

Croque met gerookte zalm

Ingrediënten: 2 sneden brood - 30 g Philadelphia knoflook en kruiden - 1 sneetje gerookte zalm - 1/2 paprika - rucola

Bereiding

1. Halveer de paprika, ontdoe deze van de pitjes en snijd in blokjes.

2. Besmeer 1 snede brood met Philadelphia knoflook en kruiden. Beleg met rucola en vervolgens met gerookte zalm.

3. Werk af met de paprikablokjes en leg de andere snede brood er bovenop.

4. Bak de croque gedurende een 4-tal minuten onder de grill of in een croque-ijzer.

Zuiderse veggie croque

Ingrediënten: 2 sneden brood - 30 g Philadelphia Light - enkele zongedroogde tomaatjes - enkele verse champignons - groene en zwarte olijven zonder pit - snijbiet - paprikapoeder

Bereiding

1. Snijd de champignons in schijfjes en bak deze lichtjes aan in een voorverhitte pan met wat olijfolie. Halveer de olijven.

2. Besmeer 1 snede brood met Philadelphia Light. Leg daarop de zongedroogde tomaatjes, de gehalveerde olijven en de gebakken champignons.

3. Werk af met snijbiet en eenbeetje paprikapoeder. Leg de andere snede brood er bovenop.

4. Bak de croque gedurende een 4-tal minuten onder de grill of in een croque-ijzer.

Stevige croque met spiegelei en spekjes

Ingrediënten: 2 sneden brood - 30 g Philadelphia Natuur - 50 g spekblokjes - 1 ei - bieslook - zwarte peper - zout

Bereiding

1. Bak de spekjes lichtjes aan in een voorverhitte pan met wat olijfolie tot ze lekker krokant zijn. Haal de pan van het vuur. Dep het overtollige vet weg met keukenpapier.

2. Verhit in dezelfde pan een beetje olie en breek het ei doormidden. Zorg dat de dooier heel blijft. Bak het spiegelei gedurende 3 tot 4 minuten tot het eiwit gestold is maar de dooier nog vloeibaar.

3. Besmeer 1 snede brood met Philadelphia Natuur. Leg er het spiegelei op en verdeel de spekblokjes over het ei. Breng op smaak met peper en zout. Leg de andere snede brood er bovenop.

4. Bak de croque gedurende een 4-tal minuten onder de grill of in een croque-ijzer.

Zoete croque met pindakaas en banaan

Ingrediënten: 2 sneden brood - 30 g Philadelphia Natuur - 30 g pindakaas - 1/2 banaan - 1 el granola of havermout

Bereiding

1. Besmeer 1 snede brood met de pindakaas.

2. Snij een halve banaan in schijfjes en verdeel deze over de pindakaas.

3. Breng een laag Philadelphia Natuur aan en werk af met een eetlepel ontbijtgranen. Leg de andere snede brood er bovenop.

4. Bak de croque gedurende een 4-tal minuten onder de grill of in een croque-ijzer.

