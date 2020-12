Zowel reisorganisatie TUI als luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zien sinds twee weken een flinke stijging in het aantal boekingen voor volgende zomer. "Vaccin-optimisme", klinkt het. Vooral 65-plussers denken volgende zomer dankzij een prik met gerust gemoed te reizen, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Na maanden met nauwelijks boekingen, ziet onze grootste touroperator TUI plots een kentering. "Twee weekends geleden hebben we grote kortingen gegeven voor Black Friday en dat heeft voor een eerste piek gezorgd", zegt Piet Demeyere van TUI. "Sindsdien houdt de verhoogde vraag aan, vooral voor Griekenland, de Canarische eilanden en Turkije."Ook luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines verkocht de voorbije weken opvallend meer vluchten. "Vaccin-optimisme", zegt woordvoerster Maaike Andries. "We zitten nog ver uit de buurt van een normaal jaar, maar voor het eerst sinds lang lopen de boekingen voor vakantiebestemmingen weer op. Heel wat klanten hebben gewacht op het vaccinnieuws om hun geannuleerde vluchten weer in te plannen."Volgens reisagentschappen gaat het vooral om 65-plussers die menen snel gevaccineerd te zullen zijn.