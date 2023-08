Van 11 tot 15 augustus richten enkele van 's werelds beste florale kunstenaars vijftien zalen van het stadhuis in om hulde te brengen aan een andere Belgische specialiteit: het surrealisme en zijn grote schilders.

Om de twee jaar, afwisselend met het Bloementapijt op de Grote Markt, nodigt Flowertime bloemenfans uit om het schitterende Brusselse stadhuis te ontdekken, dat samen met de Grote Markt op de Unesco-werelderfgoedlijst prijkt.

Bloemenhoofdstad van Europa

Sinds de eerste editie in 2013 is Flowertime, een gezamenlijk initiatief van de organisatoren van het Bloementapijt en Floraliën, uitgegroeid tot een must see voor liefhebbers van architectuur en bloemen uit alle uithoeken en van alle leeftijden. De editie 2023 van het evenement zet Brussel opnieuw in de kijker als bloemenhoofdstad van Europa.

Voor deze vijfde editie, die plaatsvindt van 11 tot 15 augustus 2023, pakt Flowertime uitmet een typisch Belgisch thema: het surrealisme.

"Brussel ligt aan de wieg van het surrealisme en zijn wereldwijde uitstraling. Met Flowertime brengen we dit erfgoed dit jaar weer tot leven. Florale kunstenaars van over de hele wereld zullen het emblematische stadhuis van boven tot onder versieren met prachtige arrangementen en bloemencreaties. Ze zullen het gebouw omtoveren tot een reusachtig boeket dat jong en oud zal verbazen. Een mooie manier om de 125e verjaardag van de geboorte van Magritte te vieren", zegt Delphine Houba, voorzitster van de vzw Bloementapijt van Brussel en schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel.

Tijdens een parcours van ongeveer drie kwartier krijgen bezoekers de gelegenheid om het Brusselse stadhuis, een pareltje van gotische architectuur te ontdekken vanuit een andere invalshoek die de zintuigen streelt en tegelijk hun kijk op de omringende wereld in vraag stelt.

Meer zalen en meer bloemen

Flowertime trekt als internationaal erkend evenement de beste bloemisten met adembenemende creaties aan. Door telkens voor een ander thema te kiezen, is elke editie uniek.

Dit jaar gooien 23 teams van bloemenkunstenaars uit Brussel, Wallonië, Vlaanderen en het buitenland (Frankrijk, Portugal, Oekraïne, Indonesië ...) al hun durf, talent en verbeelding in de strijd om het stadhuis in een nieuw fleurig jasje te steken. Er waren zelfs zoveel teams dat Flowertime dit jaar twee extra zalen telt: het kabinet van de burgemeester en de 'zaal van het Voorlopig Bewind'. In lijn met het surrealistische thema heeft ook de Grote Markt een verrassing in petto voor de vele bezoekers die er staan te wachten om de schitterende florale decoraties in het stadhuis te ontdekken.

Nog meer Brussel

Door een gelukkig toeval organiseert de evenementencel van de hoofdstad in diezelfde periode twee andere evenementen die beslist ook in de smaak zullen vallen bij toeristen, groenfanaten, Brusselaars en eenvoudigweg alle liefhebbers van mooie dingen.

Allereerst kan je nog to 15 augustus genieten van de derde editie van Bloeiend Brussel, een gratis bloemenparcours dat tijdens de pandemie ontstond en dat nieuwsgierigen door de straten rond de Grote Markt leidt. En hoewel de twee evenementen volledig los van elkaar staan, delen ze toch de binnenplaats van het stadhuis, waar ze hulde brengen aan René Magritte.

En dat is nog niet alles. Tijdens Flowertime heb je ook toegang tot de toren van het stadhuis, waar je kunt genieten van een 360° panoramisch uitzicht over Brussel. Daarvoor moet je dan wel eerst een wenteltrap van 200 treden beklimmen vanaf de binnenplaats van het stadhuis. Als beloning wacht je echter een adembenemend uitzichtop de Grote Markt en de hele stad.

De View Tower Experience is een unieke gelegenheid om Brussel vanaf een buitengewoon uitkijkpunt te bewonderen. Het bezoek kan apart geboekt worden of in combinatie met Flowertime (combiticket).

En dat is lang niet alles. Tijdens Flowertime heb je ook toegang tot de toren van het stadhuis, waar je kunt genieten van een 360° panoramisch uitzicht over Brussel. Daarvoor moet je dan wel eerst een wenteltrap van 200 treden beklimmen vanaf de binnenplaats van het stadhuis. Als beloning wacht je echter een adembenemend uitzicht op de Grote Markt en de hele stad.

Praktisch

Openingsuren Flowertime: 11 augustus, 14-18 uur (laatste toegang om 17.30 uur); 12 tot 15 augustus, 10-19 uur (laatste toegang om 18.30 uur)

Prijs: 12 euro ter plaatse - 10 euro in voorverkoop (gratis voor kinderen jonger dan 10 jaar). Je kunt je tickets vooraf bestellen op www.flowertime.be en in de shops van Visit Brussels. Of je kunt ook de dag zelf een ticket kopen aan de ingang van het stadhuis.

Combiticket Flowertime + View Tower Experience: 18 euro ter plaatse - 16 euro in voorverkoop

De View Tower Experience is een unieke gelegenheid om Brussel vanaf een buitengewoon uitkijkpunt te bewonderen. Het bezoek kan apart geboekt worden of in combinatie met Flowertime (combiticket).

Om de twee jaar, afwisselend met het Bloementapijt op de Grote Markt, nodigt Flowertime bloemenfans uit om het schitterende Brusselse stadhuis te ontdekken, dat samen met de Grote Markt op de Unesco-werelderfgoedlijst prijkt.Sinds de eerste editie in 2013 is Flowertime, een gezamenlijk initiatief van de organisatoren van het Bloementapijt en Floraliën, uitgegroeid tot een must see voor liefhebbers van architectuur en bloemen uit alle uithoeken en van alle leeftijden. De editie 2023 van het evenement zet Brussel opnieuw in de kijker als bloemenhoofdstad van Europa.Voor deze vijfde editie, die plaatsvindt van 11 tot 15 augustus 2023, pakt Flowertime uitmet een typisch Belgisch thema: het surrealisme."Brussel ligt aan de wieg van het surrealisme en zijn wereldwijde uitstraling. Met Flowertime brengen we dit erfgoed dit jaar weer tot leven. Florale kunstenaars van over de hele wereld zullen het emblematische stadhuis van boven tot onder versieren met prachtige arrangementen en bloemencreaties. Ze zullen het gebouw omtoveren tot een reusachtig boeket dat jong en oud zal verbazen. Een mooie manier om de 125e verjaardag van de geboorte van Magritte te vieren", zegt Delphine Houba, voorzitster van de vzw Bloementapijt van Brussel en schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van de Stad Brussel.Tijdens een parcours van ongeveer drie kwartier krijgen bezoekers de gelegenheid om het Brusselse stadhuis, een pareltje van gotische architectuur te ontdekken vanuit een andere invalshoek die de zintuigen streelt en tegelijk hun kijk op de omringende wereld in vraag stelt.Flowertime trekt als internationaal erkend evenement de beste bloemisten met adembenemende creaties aan. Door telkens voor een ander thema te kiezen, is elke editie uniek.Dit jaar gooien 23 teams van bloemenkunstenaars uit Brussel, Wallonië, Vlaanderen en het buitenland (Frankrijk, Portugal, Oekraïne, Indonesië ...) al hun durf, talent en verbeelding in de strijd om het stadhuis in een nieuw fleurig jasje te steken. Er waren zelfs zoveel teams dat Flowertime dit jaar twee extra zalen telt: het kabinet van de burgemeester en de 'zaal van het Voorlopig Bewind'. In lijn met het surrealistische thema heeft ook de Grote Markt een verrassing in petto voor de vele bezoekers die er staan te wachten om de schitterende florale decoraties in het stadhuis te ontdekken.Door een gelukkig toeval organiseert de evenementencel van de hoofdstad in diezelfde periode twee andere evenementen die beslist ook in de smaak zullen vallen bij toeristen, groenfanaten, Brusselaars en eenvoudigweg alle liefhebbers van mooie dingen.Allereerst kan je nog to 15 augustus genieten van de derde editie van Bloeiend Brussel, een gratis bloemenparcours dat tijdens de pandemie ontstond en dat nieuwsgierigen door de straten rond de Grote Markt leidt. En hoewel de twee evenementen volledig los van elkaar staan, delen ze toch de binnenplaats van het stadhuis, waar ze hulde brengen aan René Magritte.En dat is nog niet alles. Tijdens Flowertime heb je ook toegang tot de toren van het stadhuis, waar je kunt genieten van een 360° panoramisch uitzicht over Brussel. Daarvoor moet je dan wel eerst een wenteltrap van 200 treden beklimmen vanaf de binnenplaats van het stadhuis. Als beloning wacht je echter een adembenemend uitzichtop de Grote Markt en de hele stad.De View Tower Experience is een unieke gelegenheid om Brussel vanaf een buitengewoon uitkijkpunt te bewonderen. Het bezoek kan apart geboekt worden of in combinatie met Flowertime (combiticket).En dat is lang niet alles. Tijdens Flowertime heb je ook toegang tot de toren van het stadhuis, waar je kunt genieten van een 360° panoramisch uitzicht over Brussel. Daarvoor moet je dan wel eerst een wenteltrap van 200 treden beklimmen vanaf de binnenplaats van het stadhuis. Als beloning wacht je echter een adembenemend uitzicht op de Grote Markt en de hele stad.De View Tower Experience is een unieke gelegenheid om Brussel vanaf een buitengewoon uitkijkpunt te bewonderen. Het bezoek kan apart geboekt worden of in combinatie met Flowertime (combiticket).