Dertig bloemkunstenaars uit de hele wereld hebben het Brusselse stadhuis met hun creaties omgetoverd tot een sprookjesachtige plek. Vijf dagen lang kan je ze gaan bewonderen.

Om de twee jaar wordt de Grote Markt opgefleurd met een bloementapijt. Het andere jaar zet Flowertime het stadhuis letterlijk in de bloemetjes, zoals nu. De floristen, die onder meer uit Japan, de VS, Zweden en natuurlijk België zelf komen, zijn aan de slag gegaan met meer dan 100.00 bloemen.

Het florale parcours vertrekt op de Grote Markt. Onder een boog van 500 fuchsia's stap je naar binnen. Het bloemsierkunstevenement is trouwens een perfecte gelegenheid om het stadhuis te zien. Een idyllische wandeling leidt je door dertien historische ruimtes. Wanneer je door de inkomhal, ontvangstruimtes, de Trouwzaal en de Gotische zaal wandelt, moet je de indruk krijgen in een droomtuin beland te zijn.

. © Wim Vanmaele (Flowertime)

Ook het bekendste Brusselse ketje deelt in de fleurige stemming. Want hij werd voor de gelegenheid gekleed in een bloementuinbroek. Florist Geoffroy Mottart verwerkte in zijn creatie de kleuren van de dertien landen waaruit de bloemkunstenaars afkomstig zijn.

Breng je 's avonds een bezoek aan de bloemententoonstelling, dan word je muzikaal begeleid door José Luis Montiel Moreno, die speciaal een florale playlist samenstelde.