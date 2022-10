Nog tot en met zondag 9 oktober 2022 is het statige Paleis op de Meir in Antwerpen het kader voor een boutique-editie van de bekende Floraliën. De vorstelijke stadsresidentie, een erfgoedparel uit de 18de-eeuw, gaat in dialoog met creaties van topfloristen uit binnen- en buitenland. Een primeur!

Vijf dagen lang zullen hedendaagse bloemencreaties de mooiste salons van het Paleis op de Meir sieren. De floristen laten zich inspireren door de botanische motieven in het historische interieur.

© G.F. Herita

Ook de huurders van het Paleis op de Meir gaan floraal. The Chocolate Line van Dominique Persoone en interieurwinkel Flamant zetten het evenement mee in de bloemen.

Dominique Persoone © G.F./Herita

Floraliën in het Paleis op de Meir is een initiatief van erfgoedstichting Herita in samenwerking met Floraliën Gent en Stad Antwerpen. Herita is beheerder van het Paleis op de Meir en van andere waardevolle, historische plekken in Vlaanderen. De organisatie nodigt iedereen uit om onroerend erfgoed te beleven en te helpen bij de conservatie ervan. Als bezoeker, lid, vrijwilliger of donateur. Leden van Herita kunnen gratis naar de expo.

Floraliën draagt als organisator van de bekende vierjaarlijkse Floraliën Gent tonnen kennis en expertise bij tot het initiatief. De deelnemende floristen werden zorgvuldig door het team van Floraliën geselecteerd. Dankzij Stad Antwerpen kunnen sommige plantencreaties een blijvende plaats krijgen in de openbare ruimte rond het Paleis op de Meir.

Praktisch Waar? Paleis op de Meir, Meir 50, 2000 Antwerpen.

Paleis op de Meir, Meir 50, 2000 Antwerpen. Wanneer? Tot en met zondag 9 oktober 2022. Dagopenstelling van 09.00 tot 19.00 uur.

Tot en met zondag 9 oktober 2022. Dagopenstelling van 09.00 tot 19.00 uur. Info & tickets? VVK: 15 euro/ 5 euro. Aan de kassa: 20 euro / 7 euro. Reserveren kan via www.paleisopdemeir.be

