Fantastisch nieuws vanuit de nestkuilen aan het flamingoverblijf in ZOO Antwerpen! Het bevruchte flamingo-ei dat in de broedmachine lag, is uitgekomen en het kuikentje werd succesvol bij de eigen ouders geplaatst.

Voor de flamingo-ouders is het hun eerste nakomeling en ze tonen zich zorgzame ouders. Het kuikentje met zijn lange roze pootjes werd Umi genoemd, wat leven betekent.

Broedproces

Flamingo-eieren zijn zeer fragiel en om breken te vermijden, worden ze in de broedmachine uitgebroed. Intussen blijven de ouders ijverig op een nepei van kalk broeden zodat hun broedzorg gestimuleerd blijft. De broedtijd bij flamingo's telt 28 dagen, het eigenlijke uitbreken duurt gemiddeld 72 uur.

Op 10 juli zat het kuikentje met zijn kopje in de luchtkamer van het ei. Op het einde van het broedproces verliest een ei 15% aan gewicht door verdamping van het water, daardoor ontstaat er een grotere luchtkamer. Om het ei te kunnen openpikken, moet het kuiken hier met zijn kopje in terechtkomen. Vanaf dat moment, leggen de verzorgers het ei in een vochtigere broedkast om het eivlies soepel te houden zodat het niet vast komt te zitten.

Met een klein beetje hulp van de verzorgers geraakte het kuikentje op 12 juli uit de vliezen en uit de eierschaal. Het kuikentje heeft hiervoor zijn eigen hulpmiddel, een eitand. Je ziet hem als een witte stip op de foto's, geniaal. Hij verdwijnt uiteindelijk na enkele dagen.

Verzorger Heidi: "Wist je dat de eidooier ook helemaal wordt opgenomen in het lijfje van de kleine vogel? Het is zijn voedsel zijn eerste uren uit het ei."

Succesvolle switch

Na een korte check-up waarbij het kuikentje gewogen werd (Umi weegt 100 gram op de kop), wisselden de verzorgers het kalkei voor het kuiken. Na een paar momenten van verbazing om het piepende kuikentje dat ineens in zijn hoge nest lag, ging de vader enthousiast op het nest staan. Na 10 minuten spannend afwachten, nam mijnheer het kuiken op zijn poten en ging hij zitten. Hij houdt het kleintje warm onder zijn lichaam en je ziet het kopje af en toe tevoorschijn piepen. De ouders wisselen elkaar af om zelf te kunnen eten.

Verzorger Heidi: "Vooral de papa zorgt goed voor het kuikentje. Umi is heel alert en roept goed. Ouders herkennen hun jong aan de stem. Communicatie ten top!"

Bloedrode babymelk

Flamingo's voeden hun jongen de eerste maanden met energierijke kropmelk, net als duiven. Het verschil zit hem in de kleur. Wat melkachtig wit is bij duiven, is felrood bij flamingo's! De natuurlijke kleurstof van de kreeftachtigen die ze eten, zorgt voor hun mooie rode veren. Zowel het verenkleed als de poten en de snavel van de ouders worden bleker in de periode van het voederen.

Pasgeboren kuikens zijn spierwit van kleur. Hun eerste volle verenkleed is grijs om heel langzaam, na een jaar, roze tot felrood te kleuren. De kolonie kleurt mooi op hun vaste stek op het Flamingoplein waar ze iedereen verwelkomen in ZOO Antwerpen.

ZOO Antwerpen, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen