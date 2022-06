Portugal leent zich uitstekend voor een fietsvakantie. Wij sommen alvast enkele prachtige fietsroutes voor je op die zonder twijfel fietskriebels zullen opwekken. De niet-te-missen bezienswaardigheden en specialiteiten van de regio vind je er meteen bij!

Spot dolfijnen in Setúbal

Blijf je graag in de buurt van de kust? Dan is deze fietsroute in Setúbal (Lisboa) van 84 km misschien iets op jouw maat geschreven. Starten doe je in Setúbal zelf, een klein gezellig stadje, waar je de lekkerste choco frito (gefrituurde inktvis) en zoete Moscatelwijn proeft. Je rijdt vervolgens door naar het Urban Park in Albarquel, waar je neerkijkt op de natuurlijke habitat van een groep dolfijnen. Ook qua cultuur stelt deze route niet teleur. Zo passeer je langs het Forte de São Filipe en Convento de Jesus.

Daarna rijd je verder naar het binnenland en fiets je door het natuurpark Serra da Arrábida, het visserstadje Sesimbra en enkele charmante stranden en forten. Eindigen doe je in Cacilhas waar je de boot kunt nemen naar Lissabon.

Ontdek verborgen grotten in het Zuiden

Het begin van deze route van 73 km situeert zich aan Praia de Faro, in de Algarve. Zo rijd je langs de ruwe kustlijn naar Vilamoura, een populair vakantieoord waar je even op adem kan komen. Wanneer je na een verfrissende sangria opnieuw de fiets opkruipt stop je best ook even in Albufeira. Daar rem je automatisch af wanneer je de uitnodigende stranden ziet en wil je op ontdekkingstocht naar verborgen grotten.

Albufeira © Getty Images/EyeEm

De finish van deze route ligt in het authentiek vissersdorpje Ferragudo tegenover de charmante stad Portimão.

Trap de vulkaan op in Pico

Eentje voor de ervaren bikers onder ons met een aantal uitdagende hellingen: 144 km op een van de grootste eilanden van de Azoren, Pico. Het eiland staat bekend om zijn imposante vulkaan en de oude walvisvaarttraditie. De route leidt je langs veel unieke gebieden zoals een ongezien UNESCO-wijngaardlandschap en de uitgestrekte lavavelden, ook wel terras de biscoito of koekjesvelden genoemd.

Wissel tussen fiets en surfplank in Peniche

Het lange zandstrand Santa Cruz vormt het beginpunt van deze 50-km lange route doorheen Centro de Portugal. Verder doorkruis je de kuststadjes Vimeiro, Santa Bárbara en Lourinhã.

Peniche © Getty Images/iStockphoto

Peniche is de laatste stad die je al fietsend verkent, een op een schiereiland gelegen belangrijke vissershaven. Je kan hier trouwens even de fiets inruilen voor een surfplank, aangezien Peniche de place to be is voor surffanaten. Het einde van de fietsroute is vlak aan de Kaap Carvoeiro. In totaal zou de route zo'n 3 uur in beslag nemen.

The total package in Porte e Norte

Nood aan wat afwisseling? Op dit traject van 114 km in Porto e Norte heerst er een dynamisch evenwicht tussen uitgestrekte zand- en duingebieden, dennenbossen en bosgebieden, heuvels en fossiele kliffen en rivieren en zee. Je proeft dus een beetje van alles.

Het vertrekpunt van deze fietsroute situeert zich ter hoogte van Porto. Het eindpunt is Caminha, een grensplaats en gemeente in het Portugese district Viana do Castelo.

Kom op adem in de ongerepte natuur van Alentejo

Een puurdere fietsroute dan deze ga je nergens vinden: 181 km doorheen het dunbevolkte, groene Alentejo. Het traject passeert het ene natuurpark na het andere, afgewisseld door ongeschonden stranden.

Je springt de fiets op in Aljezur, een klein gezellig stadje ten noorden van Lagos. Je spot er ruïnes van een Moors kasteel uit de 10e eeuw, verscholen op de top van een zeer steile heuvel en omringd door witgekalkte huizen en geplaveide straatjes. Aankomen doe je bij Costa da Galé, vlakbij Tróia.

Verken het idyllische bloemeneiland Madeira

Je klaarmaken voor deze stevige fietstocht van 42,5 km doe je in Serra de Água. Een plekje te midden in een eeuwig groen woud. Daarna rijd je langs een van de mooiste en oudste dorpen van Madeira: Ribeira Brava.

Een dorpje dat zijn naam gekregen heeft van de rivier die er langsloopt en vrij vertaald dus wilde stroom betekent. De eindhalte van de fietstrip is de hoofdstad Funchal, gelegen aan een schitterende baai tegen een achtergrond van bergen.

Meer inspiratie vind je op https://www.visitportugal.com/en.

