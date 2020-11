Inspiratie nodig voor een coronaveilige activiteit in de natuur? Westtoer, de toeristische dienst van West-Vlaanderen heeft de Hoppelandfietsroute in de Westhoek geopend.

De route maakt een lus van 53 kilometer door de bierstreek van Poperinge en Vleteren. Zoals de naam al doet vermoeden brengt ze je langs indrukwekkende hopvelden, net als langs de brouwerijen die met deze hop streekbieren maken.

© Westtoer/Jan D_Hondt

Voor de eerste keer maakt ook het kasteeldomein De Lovie in Poperinge deel uit van een fietsroute. Op het domein wonen 600 kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Centraal op het domein staat een 19e-eeuws neoclassicistisch kasteel.

© Westtoer/Jan D_Hondt

Tijdens WO 1 werd het kasteel bewoond door de grafelijke familie de Brouchoven de Bergeyck en was het ook hoofdkwartier van Franse en Engelse legerkorpsen. Het Engelse parklandschap eromheen is beschermd als dorpsgezicht en maakt deel uit van de Sixtusbossen. Deze uitgestrekte bossen zijn onder andere de thuishaven van de grootste reeënpopulatie van de Westhoek.

© Westtoer/Jan D_Hondt

Andere hoogtepunten op deze fietstocht: het Hopmuseum, het kunstdorp Watou, historische plekken gelieerd aan de Eerste Wereldoorlog, zoals het Talbot House (clubhuis van de Britse soldaten tijdens WOI), mooie vergezichten en vooral, de stilte van de Westhoek.

Praktisch

De route is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. De brochure met kaart kost 3 euro. Verkrijgbaar via shop.westtoer.be). Corona-richtlijnen bij het fietsen (en wandelen) vind je op www.westtoer.be/coronavirus.

