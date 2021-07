Na 'Fietsen door het Water' in Bokrijk en 'Fietsen door de Bomen' in Bosland, opent Visit Limburg een nieuwe fiets- en wandelbeleving in het Nationaal Park Hoge Kempen. 'Fietsen door de Heide' is een belevingsroute van vier kilometer. De nieuwe fietsbrug op het traject geeft een uitzonderlijk zicht op een buitengewoon stukje natuur.

'Fietsen door de Heide' in het Nationaal Park Hoge Kempen is een belevingsroute van 4 kilometer dwars door het enige nationaal park van België. Uitgestrekte dennenbossen wisselen af met prachtige heidelandschappen.

Tussen knooppunt 550 en knooppunt 551 van het fietsroutenetwerk doorkruis je de Mechelse Heide. De Mechelse heide is met zijn 700 hectare bovendien één van de grootste heidegebieden in Vlaanderen. De nieuwe iconische fietsbrug van 300 meter lang zorgt op dit traject niet enkel voor een veilige oversteekplaats over de Weg naar Zutendaal, maar biedt vooral een prachtig zicht over de natuurlijke omgeving. Aan de noordelijke zijde fiets je over een fietspad met prachtige vergezichten over het heidelandschap. De constructie werd in het zuiden ingepast in een oude bomendreef en sluit perfect aan op het bestaande fietsroutenetwerk.

Iconische toegangsbrug

De 300 meter lange fietssteiger is een baken in het landschap. Net als bij een rollercoaster werd er voor de fietsbrug een fijnmazige structuur van balken en kolommen uitgezet. Tussen de houten structuur stijgt een betonnen fietspad geleidelijk, maximum 4%, tot 6,5 meter hoogte om vervolgens na 30 meter opnieuw te dalen. De wanden van de brug zijn gemaakt van lokaal dennenhout en zijn op die manier een knipoog naar het Limburgse mijnverleden. In dit cultuurhistorisch landschap werden destijds massaal naaldbomen aangeplant om aan de vraag naar hout voor de koolmijnen te voldoen. Het fietspad is 3,5 meter breed.

© Kurt Vandeweerdt/Visit Limburg

Respect voor de natuur

Het hele opzet gebeurde met eerbied voor de buitengewone natuur. Tijdens de werken werd er zoveel mogelijk geprefabriceerd en daarna ter plaatse gemonteerd. Ook werd verlichting vermeden om de verschillende diersoorten niet te storen. Tijdens het broedseizoen werden er geen werken uitgevoerd.

Door de lengte en de hoogte van de fietsbrug en het type fundering wordt de migratie van tientallen diersoorten bevordert. Ook werd de zwarte asfalt vervangen door grijs beton dat minder snel opwarmt. Zo is het minder uitnodigend voor dieren om erop te zonnen. Tenslotte is de talud aan weerszijden van het fietspad nergens hoger dan 1,5 meter.

