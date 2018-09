Fiets zondag langs Brusselse Art Nouveau en door de groene Zennevallei

3 jaar geleden besloot Brouwerij Lindemans om op autoloze zondag een leuke fietstocht te organiseren tussen het centrum van Brussel en de brouwerij in Vlezenbeek. Omdat het leuk is, maar meer nog omdat de unieke samenstelling van de lucht in het Pajottenland en de Zennevalei cruciaal is voor de 'spontane gisting' van de enige echte lambiek. Het behoud van een goede luchtkwaliteit is voor Brouwerij Lindemans dan ook van heel groot belang.

Op die eerste editie van de Lindemans Lambic Tour namen zo'n 1000 enthousiastelingen deel aan de fietstocht met brouwerijbezoek. Vorig jaar kwamen al die mensen terug, en brachten ze nog extra vrienden mee, wat het aantal deelnemers verdubbelde. Genoeg reden voor Lindemans om de derde editie nog wat uit te breiden.

Deelnemers krijgen een parcours van zo'n 40km voorgeschoteld, met vertrek vanuit het centrum van Brussel (Koningsplein) of vanaf de brouwerij (Lenniksebaan 1481, Vlezenbeek - Sint-Pieters-Leeuw). Vertrekken kan van 9 tot 15 uur.

Uiteraard staan er ook een rondleiding én degustatie op het programma, en dat alles volledig gratis. Al is inschrijven wel een aanrader, want wie zich op voorhand registreert, krijgt nog een leuk extraatje.

Inschrijven kan op http://lindemanslambictour.be/nl.

