Eén werkt aan een nieuwe reeks van FC De Kampioenen. Het is wel nog wachten tot 2021 alvorens de acht afleveringen op het scherm komen. Dan viert FC De Kampioenen zijn 30-jarig jubileum.

Balthasar Boma, Xavier, Pascaleke, Carmen... De Kampioenen behoren tot het collectieve geheugen en hoeven eigenlijk geen introductie. Maar toch: de komische reeks speelt zich af in het stamcafé van een derderangs voetbalploeg. De voetballers en hun familieleden zijn karikaturaal en de humor berust steeds op een misverstand.

In totaal liep de serie 21 seizoenen, goed voor 273 afleveringen. De eerste werd uitgezonden in 1990, de laatste begin 2011. De Kampioenen waren meteen ontzettend populair. Gemiddeld lokte een aflevering op zaterdagavond meer dan één miljoen kijkers. Enkele catchphrases werden in Vlaanderen wereldberoemd: 'Mijn gedacht', 'Tournée générale' of 'Een dagschotel'.

De afleveringen zijn nadien nog ontelbare keren heruitgezonden, meestal in de zomer, en haalden vaak nog ruim 600.000 kijkers. Gaandeweg werden de Kampioenen ook zeer succesvol bij kinderen. In 2013 kwam een eerste langspeelfilm in de zalen, opnieuw een schot in de roos. In december 2019 staat trouwens de vierde film gepland.

Vragen van fans

Acteur Herman Verbruggen ('Marckse'): "Elke week kregen we van fans wel eens de vraag: 'Waarom maken jullie geen nieuwe afleveringen meer?' Niet enkel ik, maar alle Kampioenen worden er nog altijd vaak over aangesproken. Ik wilde het antwoord op die vraag eigenlijk ook wel weten, dus polste ik bij de netmanager van Eén, Olivier Goris. Tot mijn verbazing en vreugde was zijn eerste reactie erg duidelijk: Eén vond het dertigjarige bestaan van F.C. De Kampioenen de ideale gelegenheid om De Kampioenen opnieuw thuis te laten komen." Olivier Goris, netmanager Eén: "Toen Herman Verbruggen en An Swartenbroekx ('Bieke') met het idee bij me kwamen, moest ik niet lang nadenken. Het is prachtig hoe populair de reeks nog steeds is bij alle Vlamingen, jong en oud. Het dertigjarige jubileum is dan ook het ideale moment om de fans te verwennen. Elke generatie kent De Kampioenen; sommigen zijn ermee opgegroeid, anderen ontdekken de reeks nu pas. Maar hoe dan ook: Kampioen zijn blijft plezant, al dertig jaar. En dat moet gevierd worden!"

De acht nieuwe afleveringen worden opgenomen in de vertrouwde studiodecors. De verhaallijn zal aanknopen bij die van de laatste film.