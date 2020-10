De cultuursector krijgt zware klappen. Ze kampt met beperkingen en tegelijkertijd vindt het publiek slechts moeizaam de weg terug naar de zaal. Producent van familietheater De Proefkonijnen verkocht deze zomer echter bijna 3000 tickets voor z'n coronaveilige theatertocht en de opvolger die momenteel te zien is, heeft die kaap al overschreden. Daarom plant het gezelschap nu extra voorstellingen van 'Het Land Zonder Lach'.

Kleine groepjes lopen door Fort V in Edegem en beleven een verhaal dat wordt verteld door acteurs die ze tegenkomen op verschillende locaties. Toeschouwers zijn voortdurend in de buitenlucht, maar door de gewelven van het fort zijn ze toch nog overdekt. Met die oplossing kwam theatergezelschap De Proefkonijnen deze zomer in de vorm van 'Droomprinses in Dromenland.' De productie werd een onverhoopt succes en daarom kwam het theaterhuis dit najaar met een vervolg in een halloweenjasje: Het Land Zonder Land. Je gaat samen op tocht, ontrafelt een mysterie en komt onderweg gekke figuren tegen.

Stap binnen in een wereld vol fantasie

Het theatergezelschap ging creatief aan de slag met de beperkingen die door de overheid werden opgelegd. Hun voorstelling is door de kleine groepjes en de locatie niet alleen volledig coronaveilig, het zorgt bovenal voor een unieke beleving voor elke bezoeker. Die stapt namelijk binnen in een levensechte wereld vol verbeelding waarbij de personages je persoonlijk mee op sleeptouw nemen. Het is de werkwijze die De Proefkonijnen al jaren typeert: "met een minimum aan middelen, maar een maximum aan fantasie". Corona versterkt dat handelsmerk niet alleen, het succes zorgt er ook voor dat het gezelschap nog meer families een onvergetelijke belevenis kan bieden.

© Goele Bormans

Wie met zijn bubbel nog op tocht wil gaan om de lach terug te brengen naar Het Land Zonder Lach, moet snel zijn. De verkoop van de tickets loopt als een trein en daarom werden er extra voorstellingen voorzien op 21 en 22 november.

Het Land Zonder Lach

Spel: Daphne Paelinck, Mike Wauters, Gregory Van Damme, Randall Van Duytekom, Anke Jochems en Mathieu Engels.

Tekst & regie: Randall Van Duytekom

Tickets: www.deproefkonijnen.be

