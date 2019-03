Expo: Prentenkabinet uit de 16de eeuw

In de 16de eeuw veroverde een revolutionair nieuw medium de wereld: de prentdrukkunst. De instagram van de Renaissance als het ware. Met Antwerpen als epicentrum. Prenten werden gebruikt als illustratie, kunstwerk, propaganda, spotprent, gelegenheidsdrukwerk... Pieter Bruegel kennen we nu vooral als schilder van landschappen en taferelen uit het boerenleven, maar in zijn tijd verwierf hij naam en faam dankzij gravures van zijn tekeningen. Eigenlijk was hij vooral daardoor bekend, want zijn schilderijen werden maar door een beperkte groep mensen gezien. Toen Bruegel in Antwerpen woonde, van1554 tot zijn verhuis naar Brussel in 1563, ontwierp hij gravures in opdracht van uitgever Hiëronymus Cock. Dankzij die verspreiding en voortdurende herdrukken werd Bruegels werk bekend in heel Europa.

Van neushoorn tot stamboom van Karel V

Bruegel was een pionier van grafische kunsten, maar lang niet de enige. Het Paleis voor Schone Kunsten toont 150 etsen, gravures en houtsnedes van zowel Bruegel als zijn tijdgenoten: Lucas van Leyden, Albrecht Dürer of Pieter Coecke van Aalst. Alle prenten komen uit de Koninklijke Bibliotheek van België.

De selectie in Bozar is zelden getoond. En vaak gaat het om unieke stukken De Neushoorn van Dürer (die hij tekende op basis van beschrijvingen, maar zonder het dier ooit gezien te hebben) of de rijk geïllustreerde stamboom van Karel V, die maar liefst zeven meter lang is, worden beschouwd als topstukken. De houtsnede Zeden en gebruiken van de Turken van Pieter Coecke van Aelst is indrukwekkend door zijn enorme afmetingen en voor die tijd exotische thema. Het werk leest als 16de eeuws stripverhaal. Ook Zoveel hoofden, zoveel zinnen van Pieter van der Borcht is een blikvanger. Het werd gemaakt rond 1578 en is een allegorie op de moeilijkheid van besturen.

Trek voor het bezoeken van de tentoonstelling zeker twee uur uit, want de prenten zijn erg detaillistisch en vergen tijd en concentratie. De animatiefilm van hedendaags kunstenaar Antoine Roegiers vormt even ontspanning voor de ogen. De film neemt een duik in het werk "De Zeven Hoofdzonden" van Pieter Bruegel.

De prenten vormen in Bozar een tweeluik met een tentoonstelling over het werk van een voorloper van Bruegel, Bernard van Orley (1488-1541).