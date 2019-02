Expo: Herontdek de Hollandse Gouden Eeuw

Het museum renoveerde de negen zalen van de Hollandse School, waar honderd topstukken uit de 17de eeuw hangen. Naast een werk van Rembrandt, wiens 350ste sterfdag dit jaar wordt herdacht, kan je onder meer schilderijen van Frans Hals, Pieter de Hooch of Jacob van Ruisdael zien. "Portret van Nicolaes van Bambeeck" is op dit moment het enige schilderij van Rembrandt in België.

De 17de eeuw was een periode van ongekende economische bloei in de Noordelijke Nederlanden, met een gevarieerde, artistieke productie tot gevolg: portretten, landschappen, genretaferelen en stillevens. De meeste in de collectie van het KMSKB werden in de afgelopen jaren ook gerestaureerd.

Vijfendertig van die Hollandse werken gaan deel uit maken van de gigapixelafbeeldingen van het museum op het platform Google Arts& Culture. Dankzij de gigapixels kan je de meesterwerken tot in de kleinste details ontdekken.

Herenigd meesterwerk

Naast de heropening van deze vleugel lopen er dit voorjaar ook tweede tijdelijke tentoonstellingen. De expo "Portretten van Frans Hals: Een familiereünie" verenigt voor het eerst in meer dan 200 jaar, drie fragmenten van zijn "Portret van de familie Van Campen". Het herenigde meesterwerk hangt er samen met drie familieportretten van Frans Hals. Die drie laatste werden uitgeleend door musea in Londen, Madrid en Cincinnati.

Prentenkabinet

Een tweede tentoonstelling toont een selectie van 80 18de eeuwse Nederlandse tekeningen. In die periode was het verzamelen van prenten en tekeningen ongewoon populair. Ze komen uit de eigen collectie van het KMSKB, die er 4250 telt.