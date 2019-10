In het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel opent op 17 oktober de expo 'Antarctica'. Het accent van de expo ligt deels op het Belgische wetenschappelijke werk ter plaatse.

De expo neemt je mee op expeditie naar het Franse Dumont d'Urville Zuidpoolstation in Adélieland en focust op het werk van duikers tijdens die exploratietocht. Verder krijgt de bezoeker een inkijk in het expeditieleven van Belgische onderzoekers, die werken binnen drie onderzoeksprojecten van Belspo en waarin het KBIN participeert.

Het Refugia and Ecosystem Tolerance in the Southern Ocean (RECTO) onderzoekt zes Antarctische dierengroepen op basis van hun positie in de voedselketen, van top naar basis. Binnen het project Microbial diversity and functioning in Antarctica (MICROBIAN) gaan wetenschappers op zoek naar de diversiteit aan leven in het het Sør Rondane-gebergte. Met satellietbeelden op grote hoogte identificeren ze er interessante locaties, waarna ze ter plaatse gaan om te bemonsteren.

Aan de hand van experimenten met open top chambers (een soort mini-serres) en snow fences (om sneeuwval te simuleren) bestuderen ze hoe een warmer klimaat microbiële gemeenschappen beïnvloedt. Het Belgian Antarctic Meteorites and Micrometeorites (BAMM) onderzoekt Antarctische micrometeorieten om de evolutie en vormingsprocessen van onze planeten en het zonnestelsel beter te begrijpen. Belspo financiert niet minder dan 41 onderzoekers op Antarctica, die werken in tien verschillende onderzoeksinstellingen.

Om het beeldmateriaal voor de expo bij elkaar te schieten, verbleven elf mensen, onder wie duikers, fotografen, cameramensen en geluidstechnici, vijfenveertig dagen in het Dumont d'Urville station. In hun zog sleepten ze vijf ton materiaal mee. De beelden werden gedraaid door de Oscarwinnende filmmaker Luc Jacquet, die tien jaar na zijn gelauwerde documentaire "March of the Penguins" terugkeerde naar Antarctica. Hij kreeg assistentie van duiker-fotograaf en marien bioloog Laurent Ballesta en fotograaf Vincent Munier.