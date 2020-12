Oost-Europese wagens spreken misschien niet zo tot de verbeelding van de autoliefhebber. Maar daar brengt een bezoekje aan de eindejaarstentoonstelling 125 jaar Skoda in Autoworld in Brussel ongetwijfeld verandering in.

In Praag zie je ze nog wel eens rijden: oude Skoda's met open dak, weliswaar voor toeristische tochtjes. Het Tsjechische merk is met zijn 125 jaar een van de oudste automerken die nog actief zijn. Autoworld duikt in de rijke geschiedenis. Daarvoor kreeg het twaalf exemplaren uit het Skoda Automuseum in Mlada Bleslav in bruikleen. Het gaat om wagens die slechts zelden hun stek verlaten. In totaal zijn er in Brussel een veertigtal exemplaren te zien, samen met archieven, filmpjes en schaalmodellen..

Eerst was er... de fiets

De stichters van Skoda, Václav Laurin en Václav Klement, waren twee gepassioneerde fietsfans. In 1895 richtten ze hun fietsbedrijf Slavia op, waar ze zowel twee- als driewielers produceerden. Amper enkele jaren later, in 1899, presenteerden ze de eerste motorfiets en in 1905 volgde hun eerste auto: de Voiturette A. Hun initialen, L&K, werden het officiële merk. De Voiturette A is tentoongesteld in Autoworld. Ze prijkt tussen de Superb (1939), Felicia Cabriolet (1961) en Favorit LX (1995). Toen de L&K-fabriek van Laurin en Klement in 1925 gedeeltelijk werd verwoest, fuseerde het bedrijf met een ingenieursgroep uit Pilzen: Skoda, en nam de naam van de groep over.

Autoworld bouwde voor de tentoonstelling ook een stukje racebaan. Want sport-, race- en rallywagens zijn doorheen de geschiedenis van het Tsjechische merk altijd belangrijk geweest. Je kan in het museum de RS 130 Circuit (1978), de Octavia WRC en de Fabia R5 (2020) zien. In 1936 behaalde een Skoda de overwinning tijdens de Rally van Monte Carlo.

Verovering van het Westen

Tot in de jaren 1970 verkocht Skoda nauwelijks auto's in West-Europa. Het eerste keerpunt kwam in 1987 met de productie van de Favorit. Twee jaar later, in 1989, volgde de val van de Berlijnse Muur. Maar vooral de overname door Volkswagen in 1991 betekende de doorbraak. Drie jaar later kwamen de Skoda Felicia en Skoda Octavia op de markt. De eerste modellen die vanaf nul waren ontworpen na het instorten het Oostblok, een nieuwe impuls voor het merk.

Na de duik in de geschiedenis zijn er ook een tiental wagens van vandaag te bewonderen. Skoda heeft zich zoals vele merken recent toegelegd op de ontwikkeling van elektrische wagens. Het nieuwste model, de ENYAQ, is in 2020 gelanceerd en wordt in primeur voorgesteld bij Autoworld.

125 jaar Skoda. Nog tot 24 /01/2021 in Autoworld, Jubelpark 11, Brussel. Info: www.autoworld.be

