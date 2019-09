Sir Paul McCartney (77) lanceert zijn allereerste eigen kinderboek. Hé Yopa is bedoeld voor opa's en oma's overal ter wereld. Zodat ze het kunnen voorlezen aan hun kleinkinderen.

Waarover gaat het? Yopa is niet zomaar een opa, hij is een ontdekkingsreiziger met een magisch kompas die voor niets of niemand bang is! Hij neemt zijn vier kleinkinderen mee op duizelingwekkende avonturen over de hele wereld. De verwijzingen naar zijn Beatlesperiode zijn nooit ver weg. De originele titel Hey Grandude! doet denken aan 'Hey Jude' van The Beatles. Bovendien heet een van de personages Lucy, ze vliegt - vermoedelijk niet geheel toevallig - in the sky op koeien en vissen.

Volgens McCartney verschilt een kinderboek schrijven niet zo heel veel van een song schrijven 'Voor beide moet je je verbeelding gebruiken en iets creëren', zegt hij. En welke boodschap wil hij graag meegeven aan de kinderen? 'Het verhaal begint op een regenachtige dag. Ze zijn allemaal een beetje somber en slecht gehumeurd. En dan vertrekken ze naar geen magisch strand. Mijn boodschap is: ga niet zeuren, wees niet triest, doe er iets aan. Misschien heb je geen magisch kompas om naar een magisch strand te gaan, maar je kan er wel over lezen. Als je je triest voelt, lees dan een goed boek, speel wat muziek en beur jezelf op.'

'Kinderen maken mij aan het lachen'

McCartney, die 18 Grammy's won en geridderd werd door koningin Elizabeth, is zelf grootvader van acht kleinkinderen, tussen 7 en 20 jaar. 'Kinderen zijn zo fantastisch: ze zijn onschuldig maar tegelijkertijd heel slim en ze leren je veel dingen. Het is erg fijn om bij hen te zijn. De meeste kinderen hebben nog een frisse kijk. Ze zeggen bovendien zo vaak grappige dingen maken mij aan het lachen', aldus de voormalige Beatle over zijn grootvaderschap.

Hij geeft toe dat hij zijn eigen kleinkinderen niet zo vaak voorleest. Dat deed hij vaker voor zijn kinderen. Wel speelt hij soms gitaar voor ze. "Af en toe speel ik thuis. Soms hebben ze niet de minste interesse in mijn muziek. Maar af en toe kan ik hun interesse wekken en dan speel ik iets voor hen. Wanneer ik aanwezig ben bij hun bedtijd zing ik wel eens een kinderliedje voor ze. 'Blackbird' is hun favoriet.