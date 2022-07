Niet te missen deze zomer: de Escape Room in the Dark van de Brailleliga! Met een knipoog naar het werk van de Brailleliga voor personen met een visuele handicap, word je in de schemering ondergedompeld tot je de raadsels oplost waardoor je weer naar buiten kunt in het daglicht.

De Escape room in the Dark van de Brailleliga bevindt zich in een mobiele structuur, die elke week een andere stad in het land bezoekt.

De reis begon op 4 juli in Brussel, op het Luxemburgplein, voor de Europese instellingen. Een symbolische plaats om de aandacht te vestigen op personen met een visuele handicap - in België schat de WHO dat 1 op 1000 mensen blind is en 1 op 100 slechtziend.

De mobiele structuur van de Escape Room in the Dark reist daarna door naar Wallonië in juli. Vlaanderen staat in augustus op het programma.

2 tot 5 spelers

2 tot 5 spelers krijgen 45 minuten de tijd om de raadsels op te lossen waardoor ze terug naar buiten kunnen en het daglicht terugvinden. "Het principe is gebaseerd op een klassieke escape room, maar we hebben het spel wat gekruid door de deelnemers in het donker onder te dompelen. Gelukkig kunnen de spelers beschikken over enkele voorwerpen die de leden van de Brailleliga goed kennen. Een sprekende weegschaal is bijvoorbeeld erg handig voor het wegen. De opdrachten doen ook een beroep op andere zintuigen dan het zicht", aldus de Brailleliga.

Voor de ingang van de Escape room in the Dark zullen bezoekers en voorbijgangers ook kunnen genieten van een andere opmerkelijke ervaring: een gratis toegankelijke virtual reality-kartonnen bril zal hen laten beleven wat mensen met cataract, LMD en andere oogaandoeningen zien.

Praktische info

Eenheidsprijs van 59 euro per groep (2-5 spelers)

(2-5 spelers) Online reserveren op www.escaperoomintheDark.be

De Escape Room is niet toegankelijk voor blinde en slechtziende personen. Het is een sensibiliseringsactie over de visuele handicap voor het grote publiek.

