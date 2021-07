De dienst Toerisme van de gemeente Koksijde lanceerde recentelijk een gloednieuw openluchtspel met de beleving van een echte escape room. Aan de hand van een digitale kaart navigeer je al fietsend langs een geheimzinnig traject doorheen Koksijde.

Tijdens de 20 km lange tocht ontdek je niet alleen leuke plaatsen, maar je werkt ook samen om alle mysteries en raadsels te ontrafelen.

In het spoor van de Koksijdse IJslandvaarders

'Voordat aan het einde van de 19de eeuw de stoomschepen hun intrede deden, trotseerden heldhaftige mannen reeds eeuwenlang de IJslandse golven aan boord van grote zeilschepen. Aangetrokken door de grote voorschotten (avances) die beloofd werden in de Noord-Franse havens van Gravelines en Duinkerke, scheepten talloze Vlaamse vissers van de Westkust in op deze zogenaamde goélettes (of galetten in vervlaamste vorm). Tot aan het begin van de 20ste eeuw voeren zo jaarlijks een honderd à tweehonderd Vlamingen naar IJsland om daar hun geluk te gaan beproeven.'

Jouw missie?

Dat is de exacte locatie achterhalen van het gezonken schip Het Wapen van Amsterdam. De tips die tot deze locatie leiden, liggen verborgen in Koksijde. Je hebt 4 uur de tijd om het mysterie op te lossen, de totale af te leggen fietsroute is bijna 20 km.

Het wapen van Amsterdam is een unieke zoektocht en een leuke activiteit voor het hele gezin of een groep vrienden, maar voornamelijk voor echte 'escape gamers'! Deze escape game vindt volledig plaats in openlucht en bovendien krijg je ook een 'survivalpakket' mee, dat deze activiteit volledig coronaproof maakt.

Ben jij dapper genoeg voor deze uitdaging? De hoop van Koksijde rust op jouw schouders en op die van je medespelers!

Praktisch

Startplaats: Jeugdhuis de Pit (Kursaallaan 28, Koksijde)

Leeftijd: 14+

Prijs: Groepstarief van ?150 (max 10 personen)

Info, inschrijving en veelgestelde vragen op www.visitkoksijde.be/nl/escapegame / www.visitkoksijde.be/nl/veelgestelde-vragen-escape-game

