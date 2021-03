Gouden jurken, geometrische figuren, bloemenmotieven, mythische personages... Het rijkgevulde universum van kunstenaar Gustav Klimt leent zich perfect om je er helemaal in onder te dompelen. Dat kan in de Brusselse Hortagalerij.

Organisator Exhibition Hub laat bezoekers aan de hand van indrukwekkende 3D-projecties van kunstwerken en details uit die schilderijen kennismaken met het werk van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918). Het Brusselse bedrijf is hiermee niet aan haar proefstuk toe en digitaliseerde eerder al het werk van o.a. Claude Monet en Vincent Van Gogh.

Verschillende periodes

Het werk van Gustav Klimt heeft wat uitleg nodig. Die krijg je helemaal aan het begin van de expo. Want hoewel Klimt vooral bekend is om zijn allegorieën en portretten van vrouwen in zijn gouden periode, maken deze slechts een deel uit van zijn hele oeuvre.

© G.F./Olivia Van De Putte

Klimt, een van de zeven kinderen van een goudsmid en een operazangeres, begon zijn carrière als klassiek portrettist van de Weense beau monde. Maar halverwege zijn carrière brak hij radicaal met de traditionele schilderkunst van eind 19de eeuw en ging hij voor vernieuwing. Hij was de voortrekker van de Weense Sezession, een kunststroming die verwant is aan de jugendstil en de art nouveau, en o.a. gekenmerkt wordt door het gebruik van geometrische figuren.

En wat velen wel eens vergeten is dat Klimt ook heel wat landschappen heeft geschilderd. Die maakte hij voornamelijk ter ontspanning, als hij in zijn huis verbleef aan de Attersee.

Fonkelend goud, klaterende watervallen

Na een gang met goudkleurige kaders - verwijzend naar de beroemde portretten waarin Klimt bladgoud verwerkte - begint de echte immersive experience. In een 360° videoprojectie die ongeveer 35 minuten duurt, krijg je details te zien uit zowat 200 werken van Gustav Klimt. Het goud spat van de muren en klettert op de grond. Het water van de Attersee lijkt wel uit het plafond te stromen. Je krijgt enkele van de vele tekeningen te zien die Klimt maakte als voorstudies van zijn schilderijen. Een aparte zaal werd gewijd aan zijn beroemdste werk, De Kus. De verschillende componenten van het schilderij worden er door middel van augmented reality tot leven gewekt.

Afsluiten doe je (optioneel) met een VR-ervaring. Ook hier maak je, bril op het hoofd, van heel dichtbij kennis met werken als Virgin en Life and Death. Maak tijdens de 10 minuten durende voorstelling vooral gebruik van het draaimechanisme van de stoel waarop je zit, want de kunst van Klimt komt werkelijk van alle kanten.

Klimt. The Immersive Experience. Tot 5/9 in de Hortagalerij, Grasmarkt 116, Brussel. Prijs : 14,50 euro (voor de VR-ervaring wordt 2 euro extra gevraagd). Info en tickets: expo-klimt.be

