Erfgoeddag 2021 (eigenlijk een erfgoedweekend) staat dit jaar in het teken van de "De Nacht". Om de bekende reden is deze 20ste editie iets anders dan gewoonlijk, met veel virtuele initiatieven. Maar van de ruim 300 activiteiten kan je er een aantal toch in levende lijve bijwonen.

Cultureel erfgoed gaat om al het waardevolle dat wij overgeleverd kregen van onze voorgangers, aldus Faro, het Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed: niet alleen voorwerpen, documenten en monumenten, maar evengoed verhalen en tradities. Erfgoeddag is hét toonmoment van het jaar.

Feesten en duistere zaakjes

Is het thema "De Nacht" wel goed gekozen in deze donkere tijden? Toch wel, zeggen de organisatoren, want de nacht is betoverend en dikwijls synoniem voor verbeelding. En we associëren de nacht met feesten, iets vieren en gezellig samenzijn. Maar ze staat inderdaad ook symbool voor het mysterie, het verborgene en negatieve. Want er is natuurlijk geen licht zonder schaduw. Welke troebele zaken zien we als we terugkijken in de geschiedenis? En wat met de zaakjes die het daglicht niet verdragen? Het komt allemaal aan bod. Wij selecteerden enkele activiteiten die je ter plaatse kan bijwonen.

Dauwtrip Raveel

© Dirk Haesaert

Bij de overgang van nacht naar dag komt Machelen-aan-de-Leie, het dorp van schilder Roger Raveel (1921-2013) tot leven. Een dauwtrip brengt je langs bijzondere plekjes die onlosmakelijk verbonden zijn met Raveel , die precies 100 jaar geleden geboren werd. Je moet er wel iets voor over hebben: deze dauwtrip vindt plaats om 6 uur in de ochtend.

Zondag 25 april, 6 u- 11u. Meer informatie: Leen.Bruyneel@zulte.be

Nachtelijke tunes in het STAM

De geschiedenis van Gent op een andere manier leren kennen kan in het Erfgoedweekend tijdens een avondlijk bezoek aan het Stadsmuseum Gent. In het STAM krijg je een koptelefoon om te luisteren naar nachtelijke tunes, en naar woordkunstenaars die vertellen over de nachtelijke stad en haar verleden.

Zaterdag 24 april, 18u- 23 u in het STAM. https://stamgent.be/

En stadspaleis bij kaarslicht

Nog in Gent kan je het befaamde Hotel d'Hane Steenhuyse bezoeken bij feëeriek kaarslicht. Het lichtspektakel geeft de binnentuin van het stadspaleis nog meer allure. Wandel langs een lichtpad van kaarsen en bewonder, net zoals de 18e-eeuwse beau monde, de pompeuze interieurs. Door de feestelijke gloed waan je je zo op een prestigieuze party van de familie d'Hane Steenhuyse.

Zaterdag 24 april, 19-23u . Info en reserveren: https://historischehuizen.stad.gent

Heilige Jan Berchmanswandeling

In 2021 is het 400 jaar geleden dat in Rome de Heilige Jan Berchmans (1599-1621) stierf. In zijn geboortestad Diest kan je een wandeling maken langs de belangrijke plaatsen uit de tijd van de bekende jezuïet, die vaak het decor waren van spannende, nachtelijke gebeurtenissen...

Meer weten? Elise.Verhaegen@Diest.be

De Alkense mammoet

Ken je Hugo, de bokkenrijder uit de 18e eeuw die Haspengouw onveilig maakte? Zou het waar zijn dat er een rechtstreekse leiding lag tussen de Alkense brouwerij en de toog van café 'Bij Laurang'? En werd er ooit een mammoet gevonden in de boerderij Meerdegat? Tijdens een wandeling in het Limburgse Alken verneem je alles over deze legendes, broodjeaapverhalen of misschien wel waar gebeurde geschiedenis.

Reserveren voor deze wandeling kan via wandeling@ortlaantje.be.

PRAKTISCH Erfgoeddag 2021. Zaterdag 24 en zondag 25 april in heel Vlaanderen, Brussel en online. Alle activiteiten zijn gratis, maar reserveren is noodzakelijk, net als het checken van de meest actuele praktische informatie. Wegens covid kunnen soms zaken worden aangepast. Info: www.erfgoeddag.be

