Tien musea in Vlaanderen en Brussel organiseren op zaterdag 15 april activiteiten en sessies in het kader van de veertiende Slow Art Day. Dat meldt Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, dinsdag. In Bozar kunnen bezoekers zich van 8 april tot 13 mei dan weer op sleeptouw laten nemen tijdens een 'Slow Art Tour' door de tentoonstelling 'Swedish Ecstasy'.

Op Slow Art Day nemen museumbezoekers bewust meer tijd om van kunst te genieten. Volgens de Amerikaanse initiatiefnemer Phyl Terry ontdekken mensen meer wanneer ze langzaam kijken, en worden hun passie en creativiteit zo gestimuleerd.

Uit onderzoek blijkt dat bezoekers gemiddeld minder dan een halve minuut naar kunstwerken in musea kijken. "Met dit initiatief stellen we een andere, minder oppervlakkige, manier van kijken voor", zegt Roel Daenen van Faro. "Het is een heel ander soort museumbezoek, waarbij bezoekers in dialoog gaan met elkaar en een persoonlijkere beleving hebben."

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten kondigen het evenement aan als "een ervaring op het kruispunt van kunstgeschiedenis, meditatie en een vleugje poëzie". Geïnteresseerden kunnen zaterdag ook terecht in het Museum voor Schone Kunsten Gent, de Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis, Design Museum Gent, KMSKA, FOMU, Red Star Line Museum, Museum Mayer van den Bergh, S.M.A.K. en de Sint-Pauluskerk van Antwerpen.

Internationaal, van India tot Oekraïne, nemen minstens 162 instellingen deel.

