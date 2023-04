Elk jaar kleuren meer dan 10 miljoen narcissen de vallei van de Holzwarche geel, de tijd van de bloei van de wilde narcissen die loopt tot eind april.

Het indrukwekkende tapijt van boshyacinten in het Hallerbos in de lente dreigt stilaan het slachtoffer te worden van haar eigen succes. Het uiterste oosten van ons land kent een veel minder bekende lentebloei, die minstens zo uitzonderlijk is. Tussen maart en eind april worden het natuurreservaat Holzwarchedal en de aangrenzende bossen bedekt met een tapijt van wilde narcissen. Meer dan 10 miljoen bloemen zorgen voor een schitterend spektakel, in goede banen geleid door natuurverenigingen die geleide wandelingen aanbieden.

Niets belet je echter je eigen wandelroute samen te stellen aan de hand van wandelknooppunten. Maar vergeet voor je vertrek niet te checken of de bloei al begonnen is dan wel geëindigd. Want naargelang het weer kan die makkelijk enkele weken eerder of later vallen.

Toch de boot gemist? Niet erg. In de Ooskantons zijn er plekken zat om van de platgetreden paden af te wijken. Het hoogste punt van België - het Signal de Botrange - ken je vast wel, maar ken je ook het tweede hoogste punt? Wandel dan naar de Weisser Stein (Witte Steen) op een boogscheut van de Duitse grens. Verschillende routes en wandelpaden leiden erheen, waarvan sommige door Büllingen passeren, het hoogst geleden dorp van ons land. Ben je gefascineerd door elektrische treintjes, dan mag je Ars Technica, een van de grootste modelspoorbanen van Europa, in Büllingen niet missen.

Meer weten? ostbelgien.eu/nl/. Ars Technica, open op dinsdag- en woensdagnamiddag, a-c-b.eu/nl

