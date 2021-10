Dankzij betere medische zorg en technologie is de levensverwachting van onze huisdieren flink gestegen. Toch blijft preventie het beste medicijn. Heb dus aandacht voor ouderdomsverschijnselen wanneer die de kop opsteken.

De gemiddelde levensverwachting van een hond ligt op 12 jaar. Kleinere rassen worden doorgaans iets ouder, grote honden leven soms wat korter. Sommige veranderingen bij je hond hebben te maken met zijn leeftijd, maar anderen kunnen wijzen op onderliggende aandoeningen. Een van de meest voorkomende gedragsveranderingen is meer drinken, wat een teken kan zijn van nierfalen, een leveraandoening of diabetes. Een droge hoest kan dan weer wijzen op een beginnend hartprobleem. Moeilijkheden ondervinden bij het rechtstaan en minder actief zijn, kunnen samenhangen met een normale veroudering, maar evengoed met artrose, die gewrichtspijn veroorzaakt bij je hond. Het verschijnen van een witachtige sluier over de ogen is een teken van beginnende sclerose van de ooglens en een verminderde gezichtsscherpte. Terwijl een slechte adem kan wijzen op gebitsproblemen.

Als je hond ouder wordt, is een geriatrische check-up aangewezen.

Dergelijke signalen moeten je wakker schudden en je aanzetten om langs te gaan bij je dierenarts voor een geriatrische check-up. De dierenarts kan dan een bloedonderzoek, een urineonderzoek of een echografie voorstellen om eventuele pathologieën op te sporen. Als een aandoening tijdig wordt ontdekt, kan ze beter worden ingedijkt en opgevolgd. Dat komt de levenskwaliteit van je huisdier ten goede en zorgt er ook voor dat je langer van je gezelschapsdier kan genieten.

Je dierenarts beschikt over een waaier aan hulpmiddelen om je trouwe viervoeter te helpen om zo harmo-nieus mogelijk oud te worden. Zo kan hij/zij ingrijpen in de voeding door dieetbrokjes voor te schrijven, speciaal ontworpen om het werk van diverse falende organen te verlichten. Of al dan niet natuurlijke voedingssupplementen aanreiken om artrose of het verlies van cognitieve functies te verlichten. Er zijn ook allopathische of homeopathische geneesmiddelen op de markt om ouderdomskwalen te verzachten, behandelen en genezen.

