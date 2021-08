Indien er één goede kant geweest is aan de coronacrisis, is het vooral dat we meer aandacht hebben gekregen voor de talrijke toeristische parels in eigen land. Ook de herfst is een seizoen waarin heel wat trekpleisters zich van hun mooiste kant laten beleven. Onze top 3 van uitstapjes in Limburg!

1. Fietsen door het water

Dit bijzondere fietsproject van Toerisme Limburg, geopend in april 2016, haalde vorig jaar zo maar even de kaap van één miljoen fietsbezoekers. Zelfs het gerenommeerde Amerikaanse TIME Magazine noemde het fietsproject in de zomer van 2018 'one of the 100 greatest places to visit in the world'. Logisch dus dat deze trekpleister ons lijstje aanvoert.

'Fietsen door het Water' is een unieke fietsbeleving in Bokrijk waarbij je meer dan 200 meter dwars door een vijver fietst. In het midden staat het water aan weerszijden op ooghoogte. Je voelt, ziet en ruikt het water. Een mooi en uniek zicht over dit stukje natuur. Wanneer je vanop een afstand toekijkt is het grappig om al die hoofden op het wateroppervlak voorbij te zien gaan. Ook al heet het 'Fietsen door het Water', het pad is toegankelijk voor wandelaars en joggers.

Meer info vind je hier.

Lees ook:'Fietsen door de Heide' in het Nationaal Park Hoge Kempen

2. Een trip naar Hasselt

Het eerste wat je te doen staat wanneer je een uitstap naar Hasselt plant is de HasPas aanschaffen. Met een HasPas op zak beleef je een heuse viptrip door de stad: je krijgt gratis toegang tot alle musea en geniet van een pak voordelen zoals lokale specialiteiten en leuke gadgets.

Liefhebbers van hedendaagse kunst en vormgeving sturen we graag richting Z33, hét huis voor actuele kunst, design & architectuur, ondergebracht op de oude begijnhofsite. Naast het aanbod wisselende expo's inspireert ook het gebouw van architect Francesca Torzo menig bezoeker. Bekijk hier het tentoonstellingsaanbod van Z33

In Hasselt vertellen sommige muren en hoekjes ook hele verhalen. Van gevels vol graffiti tot verborgen pareltjes street art. Wil je ze allemaal bewonderen? Download dan de gratis app Street Art Cities en ga op ontdekking! Of haal het gratis kaartje af bij Visit Hasselt.

Op zoek naar groen? In Hasselt vind je de grootste Japanse tuin van Europa, waar een park van 2,5 ha met watervalletjes, kerselaars, bonsai en andere symbolen op je wacht. Wil je als individuele bezoeker écht genieten van je bezoek? Ga dan met een gids op pad. Zij vertellen je over het ontstaan van de tuin, de symboliek en de Japanse gebruiken. Elke zondag en feestdag start het begeleide bezoek om 15 uur en het duurt anderhalf uur. Meer info vind je hier.

3. Een dag in de Voerstreek

Een steenworp van Wallonië, Nederland en Duitsland: het enige stukje Vlaanderen ten oosten van de Maas, ligt goed verscholen tussen steile heuvels, kleurrijke valleien met wijngaarden en hoogstamboomgaarden. De Voerstreek is een waanzinnig wandelparadijs waar je van het ene pittoreske dorpje naar het andere trekt.

Trek dus maar vast je wandelschoenen aan! Wandel van knooppunt naar knooppunt door een betoverend heuvelachtig gebied vol dichte bossen, holle wegen en diepe valleien. Tip: de wandelkaart 'Wandelnetwerk Voerstreek' is goed voor 125 km puur wandelplezier over verkeersluwe paden.

Hou je van lekker eten? Producenten van ambachtelijke streekproducten doen je graag hun geheimen uit de doeken tijdens een rondleiding met proevertjes. Absoluut aan te raden zijn alle gerechten met forel of streekkazen die op de menu's van de lokale horeca prijken. Oh ja, passeer voor je huiswaarts keert zeker langs het bezoekerscentrum (Toerisme Voerstreek VZW, Pley 13, 3798 's-Gravenvoeren) voor een fles sleedoornjenever, lokale wijn of streekbier.

Bij het septembernummer van Plus Magazine dat verschijnt op 19 augustus, vind je een gratis, 90 pagina's tellende vakantiespecial Herfst/Winter in Limburg met talloze tips voor uitstapjes in het prachtige Limburg.

