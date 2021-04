De belangstelling voor de elektrische fiets is enorm. Maar weet jij waarop je moet letten bij een aankoop?

Twee wielen, een stuur, pedalen, remmen... De basis van de e-bike lijkt verdacht veel op die van een traditionele fiets. Toch zijn de verschillen in meer dan één opzicht groot. Je komt dus beter beslagen op het ijs, voor je langs de kassa passeert. Het belangrijkste kenmerk van de e-bike is de motor, die stroom krijgt van een accu. En dat heeft al meteen gevolgen voor het gewicht: een elektrische fiets weegt gemiddeld 17 tot 30 kg, een traditionele fiets maximaal 15 kg. Goed om weten als je de fiets in de koffer van je auto moet tillen of in je kelder moet stallen. Een ander aspect om rekening mee te houden is de plaats van de motor. Soms bevindt die zich in het voor- of het achterwiel, soms ter hoogte van de pedalen. Elke formule heeft voor- en nadelen, maar de laatste is waarschijnlijk de beste en dus meestal ook de duurste. Belangrijk om te weten is dat het vermogen van een elektrische fiets volgens de wet tot 250 W beperkt is, zodat hij niet sneller kan dan 25 km/uur. Modellen met meer vermogen - de speed pedelec, tot 45 km/uur - vallen onder een andere wetgeving en vragen om een verplichte inschrijving, verzekering, het dragen van een helm,... De samenstelling van de batterij, het vermogen en de plaats waar ze zich bevindt, zijn bepalend voor haar autonomie, maar ook voor jouw comfort en gemoedsrust. De beste modellen vandaag zijn lithiumbatterijen, die je tot 1.200 keer kan opladen. Ter vergelijking: loodbatterijen zijn goedkoper, maar ook zwaarder en kunnen slechts 400 laadbeurten aan. Daarna zijn ze aan vervanging toe en dan is het maar te hopen dat het model nog te koop is. Je kiest dus van bij het begin best een batterij van een gereputeerd merk, dat een goede follow-up van zijn producten garandeert. Gewicht, levensduur en prijs zijn niet de enige punten waar je bij de keuze van de batterij op moet letten. Er is ook het vermogen - uitgedrukt in ampère/uur of Ah - en de spanning (V). In theorie komt een hogere Ah-waarde overeen met een grotere autonomie. En hoe hoger de spanning, hoe meer kracht de motor levert, wat op een helling goed van pas komt. Net als je smartphone, moet ook de batterij van je elektrische fiets worden opgeladen. Je mobieltje past in je zak, met de batterij van je fiets ligt dat net iets moeilijker. Bij sommige modellen zit de batterij in het fietsframe weggestopt en kan je haar niet verwijderen. Wat ook weinig goeds voorspelt de dag dat je batterij niet meer oplaadt en je haar moet vervangen! Zo'n ingewerkte batterij oogt misschien strak maar zal je leven niet makkelijker maken als je op de vierde verdieping woont van een gebouw zonder lift, kelder of garage. Nu zijn er slechts twee mogelijkheden: ofwel breng je de elektriciteit naar je batterij, ofwel je batterij naar een stopcontact. In dat laatste geval is het handiger als je enkel je batterij moet meenemen en niet je hele fiets. Sommige fabrikanten lossen dat op door de batterij onder de bagagedrager te monteren of op het frame. De eerste formule geeft problemen met de stabiliteit, de tweede is weinig esthetisch en slecht voor de aerodynamica. En vergeet ook niet dat een goed zichtbare batterij dieven in verleiding kan brengen. De meest efficiënte aanpak is een ingebouwde maar verwijderbare batterij. Ze zit in het frame verborgen maar kan worden weggenomen om te laden. En jawel, opnieuw is de beste oplossing de duurste. Naast de motor en de batterij is er nog meer om rekening mee te houden: de remmen, het bedieningsscherm of boordcomputer met functies die van model tot model verschillen, zoals de selectie van de gewenste ondersteuning, de weergave van de resterende autonomie, de snelheid enz. En dan is er nog de degelijkheid van de fiets. Volgens Test-Aankoop wordt 95% van de elektrische fietsen in China gemaakt maar zijn er grote kwaliteitsverschillen. Op het internet kopen is zeker geen aanrader. Ga liever naar de lokale e-bikezaak, waar de fietsenverkoper de fiets op jouw lichaamsbouw kan afstellen. Onthou tot slot dat elektrische fietsen gemiddeld 2.500 euro kosten, tegen 900 euro voor een traditionele fiets. Dieven weten dat ook. Volgens Touring worden er elke dag 232 fietsen gestolen in ons land, ongeacht het model. Bescherm dus je investering!