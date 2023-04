Bosbaden zijn overgewaaid uit Japan. Bij deze vorm van natuurtherapie wandel je bewust traag door het bos om je er helemaal in onder te dompelen, de natuur in te ademen, te beluisteren en aan te raken.

De weldadige impact ervan is intussen bewezen: de hoeveelheid stresshormoon in je bloed daalt, evenals je hartritme, en je slaapt beter. De eerste keren neem je zo'n bosbad best onder begeleiding. Belangrijk is dat je de aanwezigheid van andere mensen volledig negeert. Maar niet iedereen heeft zin om deze wel intieme ervaring in groep of onder begeleiding te beleven. Daarom is er goed nieuws voor wie liever alleen een bosbad neemt. De gemeente Tenneville, in het hart van het uitgestrekte woud rond Saint-Hubert, heeft zopas een bosbad- initiatiegids uit, met drie wandellussen van 1 tot 7,5 km. Elk parcours bevat plekken waar je halt kan houden voor zintuiglijke gewaarwordingen en inspirerende uitzichten. De afstanden lijken kort, maar het doel is niet om snel de eindmeet te halen, wel om voluit te genieten. De kortste wandeling, nog geen kilometer lang, duurt dan makkelijk meer dan een uur. De initiatiegids legt ook het principe van bosbaden uit: welke houding aannemen, hoe bewust ademen enz. Elke wandeling is tot in de details uitgewerkt, met praktische tips, activiteiten en pauzes onderweg. Ook proberen? Haal een gids op bij de toeristische dienst van Tenneville. Die is enkel te krijgen op papier, een bosbad dient immers om te onthaasten.