Ardennenfanaat en niet vies van een stevige wandeling over bospaden en grintwegen? Probeer dan de Trans- ardennaise, het langeafstandswandelpad dat van La Roche-en-Ardenne tot Bouillon loopt en onder meer het woud van Saint-Hubert doorkruist. Dit pad bestaat al sinds 1985 en is de oudste bewegwijzerde trektocht door de Ardennen.

Het parcours van de Trans-ardennaise is verdeeld in zeven etappes en verbindt 37 Ardeense dorpen en stadjes via wegen met geel-witte markeringen. Het parcours heeft als voordeel dat je nooit ver weg van de beschaving bent (max 5 km) en dus gemakkelijk plekken vindt waar je kan overnachten, iets eten of jezelf verwennen op een terrasje. Je kan ook elke etappe zelf indelen volgens je eigen wensen en ritme, zonder verdwaald te raken in the middle of nowhere. Verspreid langs het parcours wachten bekende en minder bekende erfgoedparels, zoals het natuurreservaat van Orti in Sainte-Ode, de basiliek en het abdijcomplex van Saint-Hubert en het heropgebouwde Ardeense dorp van vroeger aan de Fourneau Saint-Michel. Wil je nog meer variatie in het landschap, dan kan je halfweg, in Nassogne, de Transardennaise inruilen voor de Transfamenne. Deze 57 km lange zijsprong meandert iets noordelijker door de rotsige kalkstreek van de Famenne. Transardennaise en Transfamenne starten in La Roche-en-Ardenne (geel-witte wegwijzers). Gedetailleerde Nederlandstalige wandelgids bij Maison de la Randonnée, Route des Courts Champs 4, Sainte-Ode, gta.be/nl