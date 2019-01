Dulle Griet is terug thuis

In januari 2017 verhuisde het helletafereel naar het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel voor restauratie. Nu is het paneel weer in topconditie en hangt Dulle Griet opnieuw op haar vertrouwde plek, klaar voor het jubileumjaar 2019. Want het is precies 450 jaar geleden dat Bruegel de Oude overleed. De hele restauratie is bovendien gefilmd en dankzij die beelden kan je het proces in het museum helemaal opnieuw beleven, zegt woordvoerster Harlinde Pellens.

