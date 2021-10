Bij Tenerife denk je allicht spontaan aan 'zon, zee en strand', maar wist je dat je in Tenerife ook heel wat historische locaties kunt bewonderen? Je combineert er moeiteloos een dagje luieren met cultuur snuiven in de steden.

Het noorden van Tenerife heeft tal van interessante plekken om de geschiedenis in te duiken. We tippen 4 historische plaatsen waar je heerlijk door de oude straten kunt struinen, op zoek naar de mooiste verhalen.

1. Het historische centrum van Tacoronte

Niet ver van de noordkust van Tenerife ligt het mooie Tacoronte. Het historische centrum staat op de Spaanse erfgoedlijst, dus dan weet je dat je tijdens een wandeling je ogen uitkijkt.

Tacoronte © Shutterstock

Enkele highlights hier zijn de Santa Catalina kerk met pastorie, de Santuario del Cristo met het bijzondere Christusbeeld waar veel eilanders voor komen bidden, en het nabijgelegen voormalige klooster San Agustín (nu cultureel centrum). Op het heetst van de dag vind je wat schaduw in het park Jardines de Hamilton, om uiteindelijk bij de lokale Alhóndiga uit te komen, de openbare graanschuur. Hier werd het graan bewaard dat de bewoners als belasting betaalden. Een bezoek aan Tacoronte sluit je af met een glas lokale wijn in de zon.

2. Traditionele Canarische sfeer in Tegueste

Het rustige Tegueste is de ideale plek voor een pitstop. Je proeft hier nog die traditionele Canarische sfeer. In het oude centrum (genoteerd op de Spaanse erfgoedlijst) vind je de San Marcos kerk, op de plek waar ooit de eerste kapel van het stadje stond.

Tegueste © Shutterstock

Voor wat historie tussen de wijngaarden, fruitbomen en moestuinen ga je naar het traditionele landhuis van de familie Zamorano, tegenwoordig een museum over onder andere lokale landbouw. Een plek met een bijzonder verhaal is Casa de la Audiencia. Toen in 1583 een pestepidemie het eiland trof, kwamen de eilandbestuurders hier samen om een oplossing te zoeken. Even bijkomen na een historische wandeling? Ga naar La Placeta en kies een plekje uit onder een palmboom bij de fontein.

3. De bruisende studentenstad La Laguna

San Cristóbal de La Laguna is een bruisende studentenstad met de oudste universiteit van de Canarische Eilanden. Het centrum is autovrij, dus je kunt hier ongestoord rondstruinen langs de winkels, cafés en straatmuzikanten.

La Laguna © Shutterstock

La Laguna staat op de Werelderfgoedlijst als de eerste niet-versterkte Spaanse koloniale stad. Het stedenbouwkundig ontwerp ervan heeft model gestaan voor veel koloniale steden in Amerika (Havana, Lima, Cartagena, etc.). Het stratenplan uit de 15e eeuw is bijna helemaal intact gebleven en in zowat elke straat zie je de meest prachtige gebouwen. Loop zeker even langs het oude Casa de los Capitanes (Kapiteinshuis, incl. binnenplaats), waar zich ook het toeristenbureau bevindt.

4. De charmante hoofdstad Santa Cruz

Santa Cruz ontstond in 1494 als een kleine vissershaven, nu is het de bruisende hoofdstad van Tenerife. Het is een moderne stad, maar gelukkig heeft ze haar historische charme niet verloren. Het oude centrum barst - naast de vele winkels en restaurants - van de karakteristieke gebouwen.

Santa Cruz © Shutterstock

De kerk Iglesia de la Concepción is bijvoorbeeld één van de architectonische overblijfselen van het historische Santa Cruz. De 18e-eeuwse toren is een herkenbaar symbool. Ga ook naar het ronde kasteel van San Juan Bautista (Castillo Negro). Nog elk jaar wordt hier op 25 juli de slag van 1797 nagespeeld. De Britse admiraal Nelson probeerde toen zonder succes het eiland te veroveren.Een mooie afsluiter van een dag Santa Cruz is een voorstelling of concert in Teatro Guimerá, het oudste theater van de Canarische Eilanden.

Voor meer informatie over deze en andere stadjes: www.webtenerife.nl

