Sinds juni is het Amerikaanse merk van snijplotters Cricut ook in ons land te koop. Creatief zijn was nog nooit zo eenvoudig! De mogelijkheden zijn quasi onbeperkt: van kaarten maken, over muren decoreren tot t-shirts personaliseren... Kan je het bedenken, dat is er haast wel zeker een mogelijkheid om het met Cricut ook te maken.

'Of we zin hadden om een Cricut te testen?' 'Een wat?' 'Een innovatieve snijmachine waarmee je zowat elk creatief idee kan uitwerken.' En aangezien we in onze zeer beperkte vrije tijd heel graag creatief aan de slag gaan, was het antwoord volmondig: 'Ja'.

Het Cricut-snijmachinegamma bestaat uit 3 toestellen. De Cricut Maker (adviesprijs 439,99 euro) verwerkt stoffen, leer, papier en hout met moeiteloze precisie. Zeer nauwkeurig en snel verwerkt het toestel ruim 300 verschillende materialen. Je kan ermee snijden, vouwen, markeren en zelfs graveren. Kaarten maken, etiquetten maken, t-shirts of draagtassen bedrukken, muurstickers maken, puzzels snijden,... Dit en veel meer, het kan allemaal.

De Cricut Explore Air 2 (adviesprijs 299 euro) combineert gebruiksgemak met tijdswinst door onder meer de ingebouwde 'fast mode' om tot 2x sneller te snijden en schrijven. In enkele minuten tijd kan je een mooie kaart maken met bijhorende envelop. Het toestel snijdt meer dan honderd verschillende materialen.

En de jongste telg van de familie is de Cricut Joy (adviesprijs 189,99 euro). Ideaal voor kleinere projecten, superhandig om in een wip gepersonaliseerde kaarten te maken. Ondanks zijn compacte afmetingen kan de Cricut Joy meer dan 50 materialen snijden tot een lengte van 6 meter.

Wij mochten het neusje van de zalm testen: de Cricut Maker. Mijn ervaring in 1 woord samenvatten? Verslavend!

Software verkennen

Alle Cricut-machines worden geleverd met Cricut Design Space, een gratis ontwerpsoftware. Alles wordt opgeslagen in de cloud, dus als gebruiker heb je op elk moment en vanaf elk apparaat toegang tot jouw bestanden. Je kan een project starten op je smartphone, er verder aan werken op je laptop en het afwerken op je tablet. Geen enkel probleem.

Design Space bevat tal van afbeeldingen en lettertypen, die ook nog voortdurend worden aangevuld. Een onbeperkte bron van inspiratie. En vanzelfsprekend kan je ook zelf afbeeldingen ontwerpen of toevoegen, net als lettertypes die je bezit.

Wil je toch nog net een andere afbeelding of een ander lettertype dan wat standaard beschikbaar is dan is er nog Cricut Access, een abonnement dat toegang biedt tot ontelbaar veel ideeën: duizenden afbeeldingen, lettertypes en kant-en-klare projecten. Bij een nieuw Cricut-toestel krijg je een maand lang gratis toegang tot Cricut Access.

In de Cricut bibliotheek zitten meer dan 100.000 afbeeldingen die helemaal klaar zijn om door de Cricut machine gebruikt te worden. En elke week komen er nieuwe bij. Zo'n abonnement kost € 8,99 per maand, maar is voor een beginner zeker geen noodzaak. Je kan immers ook elke afbeelding uit het access pakket afzonderlijk aankopen. Maak wel tijdig je rekening, als je net zoals ik verslaafd raakt, dan is een abonnement al gauw goedkoper. Bij aankoop van een nieuwe machine mag je het pakket 30 dagen kosteloos testen.

Beetje overweldigd

Elke Cricut machine wordt je geleverd met enkele kleine projecten waarmee je meteen aan de slag kan. Easy peasy. Maar dan... Zelf met Cricut Design Space aan de slag gaan - je hebt geen handleiding bij een nieuw toestel zitten! - kan toch behoorlijk overweldigend zijn. Zeker bij een toestel als de Maker. Welk mes moet ik gebruiken? Op welke mat moet ik het materiaal leggen? Hoe zet ik tekst bij mijn afbeelding? Ik geef eerlijk toe dat ik een beetje overdonderd was.

Momenteel loopt er een actie waarbij je bij de aankoop van een Cricut Maker of Explore Air 2 een gratis 2,5 uur durende online workshop krijgt. Daarmee ben je natuurlijk ook meteen een aardig eind op weg. Deze online workshop kan iedereen overigens ook tegen betaling (€ 35) volgen. Persoonlijk vind ik dit wel een aanrader! Meer info vind je hier.

Maar er is natuurlijk ook nog het internet dat raad brengt! Daarbij valt meteen op dat Cricut wereldwijd een ontzettend grote community heeft. Niet alleen op Facebook vind je heel wat groepen waar mensen projecten, tips en tricks delen, maar waar ik zelf het meest aan heb gehad, waren tal van erg goede, gratis video's op YouTube. Vind je het geen probleem om video's in het Engels te bekijken, dan moet je zeker een kijkje nemen op het YouTube-kanaal van Jennifer Maker, Makers gonna learn, Crafting with April... Maar een stuk makkelijker is het natuurlijk wanneer je de uitleg krijgt in je eigen taal. En dan moet je beslist naar het YouTube-kanaal van Teddie B.

Zelf ben ik via Facebookgroepen en rondspeuren op het internet terecht gekomen bij de supervriendelijke Vera van Atlj.V in Beveren. Zij organiseert zowel online (Start2)Cricut-workshops als volledig coronaveilige workshops in haar atelier. Daar kon ik als absolute beginner met al mijn vragen over het toestel, de software, de materialen, de praktische uitvoering etc. terecht en ging er die eerste workshop - yep er volgde er nog een met de Cricut Joy, daarover later meer - nog met een superleuke zelfgemaakte tote bag naar huis.

Binnenkort meer over deze verslaving...

