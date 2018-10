DIVA laat je binnen in de Wonderkamer van Axel Vervoordt

I

n de 16de en 17 eeuw was Antwerpen een bruisende havenstad waar veel luxeueze en exotische voorwerpen aankwamen en verhandeld werden. Het was in die tijd dat aristocraten en welgestelde burgers kostbare objecten gingen verzamelen in "wonderkamers". Kokosnoten, schelpen, koraal, edelstenen en exotische curiosa waren zeer geliefd. Het Diva nam het idee over en richtte haar eigen Wonderkamer in. Nu komt er telkens een 'Wonderkamer' bij van een gastcurator in de ruimtes die voorzien zijn voor tijdelijke tentoonstellingen. Vervoordt koos voor een hele "wonderverdieping".

Perfecte harmonie van verschillende werelden

De ondertussen 71-jarige kunstkenner dook hiervoor in zijn privé-collecties, het archief van het MAS en uiteraard die van het DIVA zelf. In zijn Wonderkamer smelten verschillende werelden samen. Etnische kunstwerken, hedendaagse kunst, naturalia en juwelen vormen een perfecte harmonie. Als geen ander weet hij moderne kunst en antieke voorwerpen te combineren op een persoonlijke, esthetische manier. Al in de jaren '70 verwierf hij faam door deze manier van werken en cureerde hij verschillende tentoonstellingen tijdens de Biënnale van Venetië.

Blikvangers in zijn Antwerpse Wonderkamer zijn onder meer een soort reusachtige diamant van Anish Kapoor, een opgezet getatoeëerd varken van Wim Delvoye, een monumentaal narwalskelet, een vergulde tazza met golfpatroon (een soort graal) en een ongeslepen diamant van 835 karaat. De antieke meubels komen voornamelijk uit Vervoordts privé-collectie. Je mag er trouwens gewoon op gaan zitten.

"Ik tracht altijd naar kunst te kijken als een kind, zonder vooroordelen of voorkennis, en laat me graag verrassen en verwonderen door wat mijn zintuigen intuïtief aangeven", geeft Vervoordt nog mee aan al wie de Wonderkamer wil komen ontdekkken.