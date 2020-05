Installeer je comfortabel voor je scherm, open je ogen en oren en geniet van het Bel Jazz Fest op 29 en 30 mei. Concerten live via internet uitgezonden vanuit de Flageystudio's. Uniek én een kans om de sector te steunen!

United We Jazz! is de slogan op de homepage van de eerste editie van dit online muziekfestival dat het puikje van de Belgische jazzwereld samenbrengt. Doel van het evenement: de dynamiek van de Belgische jazzwereld, zijn veerkracht, zijn solidariteit in tijden van crisis tonen en natuurlijk het publiek unieke concerten bieden en hen uitnodigen om de sector te helpen. Door een ticket van 15 euro te kopen, steun je de jazzscene... En voor wie wil: je kan ook doneren en zo de Belgische jazz een hart onder de riem steken!

24 concerten

Bel Jazz Fest is een organisatie van de 11 programmatoren van gevestigde Belgische festivals (BRAND! Mechelen, Brosella, Brussels Jazz Festival, Brussels Jazz Weekend, Jazz à Liège, Gaume Jazz Festival, Gent Jazz, Jazz Brugge, Jazz Middelheim, Leuven Jazz en Tournai Jazz Festival).

De ambitie van Belgian Jazz Fest is niet min: een stream van maar liefst 24 concerten vanuit Flagey, een van de bekendste jazz-zalen van het land. Je kan online van podium wisselen en toch hoef je geen noot te missen van concerten die deels gelijktijdig verlopen: met je ticket kan je de concerten tot een week na het festival bekijken!

An Pierlé Quartet © Isadora Gisen

Op het podium zullen artiesten staan die het beste van de Belgische jazz van vandaag vertegenwoordigen: jong talent en gevestigde waarden, mannen en vrouwen uit het hele land, met zowel een klassiek als een experimenteel repertoire. Kortom, rijke en gevarieerde concerten, met onder meer De Beren Gieren, An Pierlé Quartet, Nordmann, Jean-Paul Estiévenart Quartet, Bram De Looze, Compro Oro, Esinam, DJ AliA, Tuur Florizoone, schntzl, Mâäk Quintet, Antoine Pierre Urbex Electric, Kurt Van Herck Trio, The Brums, Manuel Hermia Trio, Anneleen Boehme, Eve Beuvens, Casimir Liberski Trio, Lubiana, Commander Spoon, Karen Willems, Glass Museum, Nabou en Bert Cools.

Kwaliteitsstreaming

Beide avonden starten om 18.00 uur. Vanaf zes verschillende locaties in het Flagey-gebouw worden de concerten - soms gelijktijdig - gestreamd in hoge audio- en beeldkwaliteit. Sommige worden vooraf opgenomen. Met je ticket kun je van het ene optreden naar het andere gaan, zoals tijdens een echt festival, en live chatten met andere toeschouwers via berichten!

De organisatoren van het evenement zijn van plan om dit platform na het festival actief te houden om onze veelzijdige jazzscene nationaal en internationaal te promoten.

"Bel Jazz Fest". Vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei van 18.00 uur tot middernacht. Tickets en live streaming op: www.jazz.be. Ticketprijs: 15 euro (twee dagen, 24 concerten, geldig voor een week) en mogelijkheid tot doneren.

