Eten in een restaurant doe je gewoonlijk ook met je ogen. De kaart, maar ook de sfeer en de manier waarop de gerechten op je bord verschijnen zorgen voor een totale smaakervaring. Maar hoe beleef je een maaltijd waarbij je niet ziet wat er op je bord ligt en waarover je vooraf helemaal niets weet?

Dat is de ongewone zintuiglijke beleving waar restaurant Dans le noir in Brussel mee uitpakt. Eerder openden er ook Dans le noir-restaurants in Parijs, Londen en Barcelona.

Het aperitief bij aankomst krijg je wel nog te zien, maar nadien word je vriendelijk verzocht naar je tafel te gaan in een ruimte achter dikke verduisterende gordijnen waar het pikdonker is en blijft.

De samenstelling van de gerechten wordt pas aan het einde onthuld. © ROMAIN RUIZ

Geen paniek: je wordt naar je stoel begeleid door slechtziende obers, want die voelen zich in hun nopjes voor deze opdracht. Zij bedienen je ook en stellen je zo nodig gerust. In het begin ben je wat in de war, maar al vlug wordt je diner een leerrijke belevenis. Omdat je niets ziet, moet je een beroep doen op je andere zintuigen om de inhoud van je bord te raden, je glas te vinden en de conversatie met je tafelgenoten levendig te houden. Je smaakpapillen ontleden het gerecht op samenstelling, smaak en textuur.

© ROMAIN RUIZ

Na elk gerecht wordt gepeild naar wat je denkt gegeten te hebben. Geen makkelijke opdracht, want het menu is verrassend en wordt enkel aangepast bij eventuele allergieën. Pas als je terugkeert naar het licht, wordt onthuld wat je hebt gegeten. Laat je verrassen!

Dans le noir, hotel Warwick Brussels, Duquesnoystraat 5, 1000 Brussel. Reserveren via brussels.danslenoir.com

Dat is de ongewone zintuiglijke beleving waar restaurant Dans le noir in Brussel mee uitpakt. Eerder openden er ook Dans le noir-restaurants in Parijs, Londen en Barcelona.Het aperitief bij aankomst krijg je wel nog te zien, maar nadien word je vriendelijk verzocht naar je tafel te gaan in een ruimte achter dikke verduisterende gordijnen waar het pikdonker is en blijft. Geen paniek: je wordt naar je stoel begeleid door slechtziende obers, want die voelen zich in hun nopjes voor deze opdracht. Zij bedienen je ook en stellen je zo nodig gerust. In het begin ben je wat in de war, maar al vlug wordt je diner een leerrijke belevenis. Omdat je niets ziet, moet je een beroep doen op je andere zintuigen om de inhoud van je bord te raden, je glas te vinden en de conversatie met je tafelgenoten levendig te houden. Je smaakpapillen ontleden het gerecht op samenstelling, smaak en textuur. Na elk gerecht wordt gepeild naar wat je denkt gegeten te hebben. Geen makkelijke opdracht, want het menu is verrassend en wordt enkel aangepast bij eventuele allergieën. Pas als je terugkeert naar het licht, wordt onthuld wat je hebt gegeten. Laat je verrassen!